Il Barbara Monserra studia da grande, Castelfrettese al secondo k.o. in campionato

Prosegue l’ascesa del Barbara che vola in alta quota con la seconda vittoria consecutiva, avvalorata da sette gol segnati. Si arresta con la seconda sconfitta in campionato la serie positiva della Castelfrettese, reduce da otto risultati utili. L’allenatore biancorosso Fenucci ritrova l’esperto Sollitto tra i pali, ma rinuncia per un problema muscolare all’ex Brunori, sostituito in mediana dal classe 2003 Garuti, per la prima volta titolare. In attacco pesa l’infortunio del bomber Beta, secondo in classifica cannonieri con 6 centri, rilevato dal 2005 Ginesi che supporta con Massimiliano Sampaolesi la punta centrale Rocchi. Sulla sinistra torna titolare Capitani con Mazzarini sulla corsia opposta. Con l’organico al completo Mancini affida ai giovani Omenetti e Nardone il compito di rifornire Brega. Sugli esterni spingono Morsucci e l’ex Castignani, in difesa Federici viene preferito a capitan Carbone.

La Castelfrettese parte decisa sfiorando il vantaggio con l’inzuccata di Simone che timbra la traversa sugli sviluppi del corner di Capitani. Il Barbara Monserra passa poco dopo la mezz’ora alla prima nitida chance creata, con il classe 2003 Nardone che finalizza la ripartenza avviata da una palla persa dai biancorossi a centrocampo. Il raddoppio è divorato da Serpicelli al 39’, il quale a due passi dalla porta alza esageratamente la mira a coronamento di un altro contropiede a tutta velocità ispirato da Nardone, ma viene comunque autografato dalla zampata da opportunista di Brega su servizio di Serpicelli poco prima del duplice fischio. La ripresa si apre col miracolo di Pigliapoco sulla punizione di Rango. Il punto esclamativo al successo è posto dalla doppietta di Nardone, al settimo gol in campionato su assistenza del solito Serpicelli. Il Barbara Monserra continua a stupire, mentre la Castelfrettese ora deve guardarsi alle spalle.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI - CASTELFRETTESE 3- 0 (2-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Giobellina, Federici, Mastri, Omenetti (75’ Togni), Morsucci (82’ Ferrero), Serpicelli, Brega (83’ Nacciarriti), Nardone, Castignani. All. Mancini

CASTELFRETTESE: Sollitto, Lucchetti, Bartolini, Rango, Simone (75’ Y. Sampaolesi), Capitani (68’ Mosciatti), Mazzarini, Garuti (56’ Felicissimo), Rocchi, M. Sampaolesi (82’ Ortolani), Ginesi (73’ Grilli). All. Fenucci

ARBITRO: Negusanti (PU)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Compagnucci (MC)

RETI: 33’ Nardone, 41’ Brega, 77’ Nardone