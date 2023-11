La Castelfrettese continua a risalire, Marina al terzo capitombolo interno

Arriva nel derby la seconda vittoria consecutiva per la Castelfrettese, compatta in difesa e cinica nelle ripartenze. Incassa la seconda sconfitta di fila il Marina che si allontana dal vertice. A rendere più avvincente il campanile, tornato a rivivere dopo nove anni d’assenza, contribuiscono le motivazioni dei tanti ex presenti sulle due sponde: il tecnico Giorgini, Gabrielli e Giovagnoli tra i rivieraschi, mister Fenucci e Simone tra i frogs. Con l’organico al completo, il timoniere biancorosso conferma lo stesso undici in grado di centrare contro il Vismara il primo successo in campionato schierando il classe 2005 Ginesi al fianco di Beta in attacco. Le corsie esterne sono presidiate da Mazzarini e Bartolini, mentre Yuri Sampaolesi e Lucchetti compongono la cerniera difensiva. Senza il centrocampista Testoni oltre all’attaccante Pierandrei, il mister biancazzurro Giorgini punta in attacco sul classe 2003 Piermattei e avanza Maiorano a centrocampo con Rossini trequartista dietro a Gabrielli e Piermattei. Al centro della retroguardia torna titolare Carloni con Medici allargato a destra.

Prova a spezzare l’equilibrio iniziale la girata alta di Mazzarini sulla lunga rimessa laterale di Lucchetti, mentre dall’altra parte il traversone di Rossini non trova compagni pronti in area. Provvidenziale anche l’uscita di Sollitto sul lanciato Gabrielli. Allo scadere del primo tempo il numero uno biancorosso sale in cattedra con due paratone eccezionali sul sinistro di Rossini e sulla zampata in mischia di Carloni. La Castelfrettese stringe i denti e passa a metà ripresa con la deviazione da opportunista di Beta sulla punizione di Massimiliano Sampaolesi, mentre il raddoppio è negato dal palo sulla ripartenza del neoentrato Mosciatti. Il Marina reagisce con orgoglio e sfiora il pari con l’affondo di Sabbatini, neutralizzato da Mazzarini sulla linea di porta. In pieno recupero Rocchi mette il sigillo sul blitz capitalizzando l’assist di Mosciatti. Inutile il rigore all’ultimo secondo di Maiorano, concesso per un fallo di mano in area biancorossa. La Castelfrettese continua l’ascesa, il Marina incassa il secondo k.o. dopo quello di sette giorni fa sul campo dell’Osimo Stazione.

Il T abellino:

MARINA-CASTELFRETTESE 1- 2 (0-0 p.t.)

MARINA: Gasparoni, Medici (71’ Gregorini), Cucinella (84’ Moliterni), Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Rossini (61’ Sabbatini), Gagliardi (90’ Droghini), Piermattei, Gabrielli, Maiorano. All. Giorgini

CASTELFRETTESE: Sollitto, Y. Sampaolesi, Lucchetti, Rango (93’ Fratesi), Simone, Bartolini, Mazzarini, Brunori (81’ Garuti), Beta (75’ Rocchi), M. Sampaolesi (93’ Capitani), Ginesi (64’ Mosciatti). All. Fenucci

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Tayeb (PU), De Marino (PU)

RETI: 58’ Beta, 93’ Rocchi, 96’ Maiorano su rig.