Osimo Stazione, disco rosso a Fano: Muratori fa felice il S.Orso

Si batte con tutte le forze l’Osimo Stazione, ma sono i padroni di casa del Sant’Orso a spuntarla. Trasferta amara in quel di Fano per l’undici di mister Michettoni, che esce sconfitto 2-0 su un campo tradizionalmente ostico, lottando su ogni pallone senza risparmiarsi. È la doppietta di Muratori a regalare ai locali i tre punti, lasciando i ferrai fermi a quota 11 punti in classifica.

Inizio complesso per i biancoverdi che subiscono l’impeto dei fanesi, in vantaggio già dopo 8’ minuti a causa di un’indecisione difensiva che costa carissima. La squadra guidata in panchina da mister Fulgini continua a spingere e si rende ancora pericolosa, ma arriva anche per l’Osimo Stazione la prima occasione, materializzasi sui piedi di Gyabaa, che preferisce tuttavia servire un compagno al centro piuttosto che scagliare la palla contro la porta difesa da Amadori e così la chance sfuma. Ora però la pressione dei padroni di casa è meno intensa e ciò consente a Bottaluscio e compagni di alzare il baricentro e provare a impensierire la solida retroguardia avversaria

Andata al riposo in svantaggio di una rete, nella seconda frazione di gioco l’Osimo Stazione le tenta tutte, ma il Sant’Orso è bravo a non scomporsi e a non prendersi rischi. Il raddoppio arriva al 74’ ancora con Muratori, che timbra la doppietta personale decisiva nel far calare il sipario sulla sfida. A dieci minuti da termine, l’espulsione di Rinaldi per doppia ammonizione, che priva i biancoverdi delle forze necessarie per tentare di accorciare le distanze, ed al triplice fischio i padroni di casa possono così festeggiare.

Il T abellino:

S.ORSO-OSIMO STAZIONE 2-0 (1-0 p.t.)

SANT’ORSO 1980: Amadori, Tonucci, Vitali, De Angelis, Fontana, Alegi, Muratori, Mattioli, Lepore, Bastianoni, Luchetti. All. Fulgini

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani (75’ D’Auria), Ippoliti, Rinaldi, Gyabaa Douglas, Gatto (55’ Gelli), Pesaresi (84’ Strologo), Camilloni (75’ Caruso), Karalliu (55’ Boccolini). All. Michettoni

ARBITRO: Ulisse (MC)

ASSISTENTI: Busilacchi (PU), Riggio (MC)

RETI: 8’ e 73’ Muratori