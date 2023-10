Castelfrettese, stop alla "pareggite": con il Vismara i primi tre punti nel torneo

Nel duello tra matricole si sblocca la Castelfrettese, che debella la “pareggite” centrando il primo successo dal ritorno in Promozione. Viene sorpassato in classifica il Vismara che subisce la seconda sconfitta stagionale, pagando il primo tempo sottotono. Il rientro di Simone, impiegato finora solo per 50 minuti contro la Pergolese, amplia il ventaglio di soluzioni difensive del tecnico biancorosso Fenucci che punta su Mazzarini e Bartolini per spingere sulle corsie esterne. Nella zona nevralgica il dinamismo di Brunori e la qualità di Massimiliano Sampaolesi si completano con le geometrie di Rango, mentre in attacco la scelta ricade sul classe 2005 Ginesi che agisce al fianco di Beta. Privo di Liera, il mister giallorosso Ferri preferisce Paduano a Beninati sull’out mancino. Il peso offensivo viene affidato a Renzi con Rossi libero di svariare alle sue spalle.

La Castelfrettese parte col giusto atteggiamento, sbloccando il risultato col diagonale di capitan Mazzarini, il quale che finalizza l’azione avviata da Massimiliano Sampaolesi e rifinita da Bartolini. Il pari è evitato dal prodigio di Sollitto sull’incursione di Pistola e dal salvataggio sulla riga di Rango sull’inzuccata di Rossi. Il raddoppio è firmato allo scadere della prima frazione da Beta, alla quarta rete in campionato, che si rivela rapace sul nuovo assist di Bartolini. La partita è riaperta a inizio ripresa da Renzi, che sfrutta una leggerezza della retroguardia biancorossa. L’autogol del 2-2 è invece sfiorato da Lucchetti, che colpisce la traversa della propria porta sugli sviluppi di un traversone. Il Vismara, in dieci nel recupero per il rosso al 90’ mostrato a Palazzi, attacca con ardore fino all’ultimo secondo, ma non incide. Il momento della prima gioia per la Castelfrettese è finalmente arrivato.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE-VISMARA 2-1 (2-0 p.t.)

CASTELFRETTESE: Sollitto, Y. Sampaolesi, Lucchetti, Rango, Simone, Bartolini, Mazzarini (85’ Capitani), Brunori, Beta (73’ Rocchi), M. Sampaolesi, Ginesi (71’ Mosciatti). All. Fenucci

VISMARA: Melchiorri (76’ Mat. Capomaggi), Ballotti, Paduano (46’ Paris), Harrach (46’ Gaudenzi), Palazzi, Mar. Capomaggi (76’ Pagnini), Nicolini, Letizi (68’ Beninati), Renzi, Rossi, Pistola. All. Ferri

ARBITRO: Alfonsi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Meo (MC), Zarletti (San Benedetto del Tronto)

RETI: 9’ Mazzarini, 43’ Beta, 47’ Renzi