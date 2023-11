Le altre di Promozione: risorge il Marina, Vigor Castelfidardo col passo delle big

Il Marina utilizza il derby per interrompere la serie di sconfitte consecutive. Dopo i passi falsi contro Osimo Stazione, Castelfrettese e Pergolese, i biancazzurri piegano di misura la Biagio Nazzaro, che perde l’occasione di agganciare il podio e resta a secco di punti ad un mese di distanza dall’ultima battuta d’arresto. Un tempo per parte nella sfida del “Comunale”: padroni di casa che sbloccano il punteggio con Piermattei su bella iniziativa di Sabbatini per poi sfiorare ripetutamente il pari (menzione speciale per Minardi, estremo difensore ospite): rossoblù che nella ripresa spingono alla ricerca del pari, senza riuscire però a trovare il guizzo necessario per riaprire la sfida.

In zona play-off si presenta anche un Fabriano Cerreto arrivato al nono risultato utile consecutivo: successo a Pesaro contro il Villa San Martino fanalino di coda, che riesce a perforare la granitica retroguardia dei “cartai” (appena sette reti subite, miglior difesa dell’intera Promozione) ma non ad evitare la rete del definitivo 2-1 siglata da Ciacci, entrato nella ripresa.

Nel Girone B, vittoria di misura della Vigor Castelfidardo che mantiene la medesima andatura delle migliori del girone, restando agganciata al drappello delle inseguitrici della capolista Trodica. La squadra di Manisera soffre ad inizio gara contro il Porto Sant’Elpidio, con Lombardi bravo su Sakho e salvato dal palo sul guizzo di Del Moro. Prima del duplice fischio i padroni di casa realizzano la rete che vale tre punti, griffata da Terré rapido ad inquadrare lo specchio su invito di Rombini.

I Tabellini:

MARINA-BIAGIO NAZZARO 1-0 (1-0 p.t.)

MARINA CALCIO: Ricci, Medici, Maiorano, Rossetti (90’ Massaccesi), Giovagnoli, Carloni, Sabbatini (92’ Marcellini), Moliterni (69’ Gabrielli), Piermattei (86’ Frulla), Rossini, Droghini (66’ Testoni). All. Giorgini

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi, Agostinelli, Guerri, Brocani, Ortolani, Cardinali, Giaconi (70’ Pacenti), Borocci, Canulli, Coppari (66’ Parasecoli), Montagnoli. All. Domenichetti

ARBITRO: Uncini (Jesi)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Persichini (MC)

RETE: 26’ Piermattei

VIGOR CASTELFIDARDO-ATLETICO P.S. ELPIDIO 1 -0 (1-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Marconi, Santoni, Bruciapaglia, Mosca, Malaccari (65’ Gioielli, 72’ Bandanera), Terrè, Testa (85’ Scansani), Storani (81’ Calligari), Rombini. All. Manisera

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Finori, Fuglini, Carafa, Squarcia, Amici, Forò (68’ Gabaldi), Misin, Capiato (87’ Orazi), Del Moro (83’ Carillo), Sakho (57’ Rubicini), Mannozzi (77’ Giuli). All. Palladini

ARBITRO: Tavani (Jesi)

ASSISTENTI: Zarletti (San Benedetto del Tronto), Bianchi (MC)

RETE: 37’ Terré

VILLA SAN MARTINO-FABRIANO CERRETO 1-2 (0-1 p.t.)

VILLA S.MARTINO: Cocco, Bonci, Righi, Zaccarelli (80’ Pasini), Paoli, Montanari, Balleroni, Angelini (35’ Ascani), Messina, Marinelli (74’ Pascucci), Tartaglia. All. Pompei

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Grazioso (78’ Lispi), Marino, Stortini (85’ Poeta), Cicci, Corazzi (80’ Carmenati), Zuppardo, Tizi (50’ Ciacci), Gubinelli (69’ Carnevali). All. Tiranti

ARBITRO: Falgiani (AP)

ASSISTENTI: Pastori (Jesi), Silvestri (AP)

RETI: 26’ Zuppardo, 65’ Messina, 75’ Ciacci