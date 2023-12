"Doppio" De Marco in due minuti: la capolista Portuali si sbarazza anche della Biagio

Fondamentale vittoria della capolista al Giuliani di Torrette: Portuali Dorica battono Biagio Nazzaro 2-1, grazie ad un super De Marco autore di una doppietta. Prima parte di frazione molto equilibrata, combattuta a centrocampo nonostante il forte vento da entrambe le squadre con ben tre ammonizioni nei primi 17 minuti. Due squilli dei Dockers: un rinvio maldestro di Borocci, che per poco non si trasforma in un'autorete clamorosa su corner, e un tiro di De Marco alto. Poi le occasioni migliori, sempre per i Portuali. Al 25’ con Lazzarini, lanciato da Pascali, Minardi è bravissimo in uscita sull'ex Marina. La prima occasione dei biagiotti intorno al 40, con Canulli che dalla destra impegna Tavoni in una parata a terra. Tuttavia i ragazzi di Ceccarelli reagiscono subito e sbloccano con De Marco. Candolfi scippa un pallone a metà campo e lancia il 2003 solo davanti alla porta. De Marco, sull'uscita di Minardi, è perfetto ad incrociare a destra per l’1-0. Il raddoppio appena due minuti dopo: azione capolavoro dei Dockers. Lazzarini per Tonini, finta in area e assist per De Marco che di mancino supera Minardi per il 2-0 con cui si chiude la prima metà di gara.

Nel secondo tempo la Biagio si scuote e alza il baricentro. Nel primo quarto due ghiotte chance, una su punizione di Montagnoli che Tavoni alza sulla traversa, e un colpo di testa fuori di un soffio di Canulli. Occasioni inframezzate da un tentativo in spaccata di Pascali, servito da destra da Lazzarini, e un tiro di Sassaroli fuori. Biagio ancora pericolosa con Canulli in rovesciata alla mezz'ora, determinante la marcatura di Sassaroli che smorza la palla docile tra le braccia di Tavoni. Al minuto 84 colpo di testa di Savini su palla inattiva, alto di poco. La Biagio la riapre proprio al 90’: lo spiovente di Montagnoli non viene toccato da nessuno e beffa, grazie a vento e rimbalzo, Tavoni. Il quale, sempre su Montagnoli da punizione, è bravissimo a neutralizzare blindando il 2-1 con cui si conclude il confronto.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA- BIAGIO NAZZARO 2- 1 (2-0 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni (61’ Giampaoletti), Tonini, Rinaldi, Savini, Santoni, De Marco (79’ Gioacchini), Sassaroli, Pascali (77’ Sbrolla), Lazzarini (72’ Piermattei), Candolfi. All. Ceccarelli

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi, Agostinelli (70’ Pacenti), Guerri, Brocani (76’ Terranova), Ortolani, Petoku (70’ Cecchetti), Borocci (64’ Parasecoli), Cardinali, Canulli, Coppari (89’ Carboni), Montagnoli. All. Domenichetti

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Bellagamba (MC)

RETI: 42’ e 44’ De Marco, 90’ Montagnoli