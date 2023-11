Rocchi replica a Crivellin: un 1-1 giusto tra Castelfrettese e Portuali

Castelfrettese e Portuali Dorica si dividono la posta in palio. Finisce 1-1 al Fioretti e, a conti fatti, è pari giusto per quanto visto nei 90 minuti di una partita segnata dalle forti folate di vento. Avanti i Dockers nel primo round, pari dei Frogs nel secondo. Il punto permette agli anconetani di mantenere la vetta nel Girone A di Promozione, in attesa delle partite di domani. Tra le note più liete, il gol al debutto da titolare per il classe 2005 Andrea Crivellin.

Dopo venti minuti molto bloccati, le prime conclusioni portano le firme di Rinaldi (blocca Sollitto) e Beta (Tavoni in due tempi neutralizza). Al 27’ il colpo di testa di Bartolini rischia di spiazzare il proprio portiere, ma la palla sorvola la sbarra. Tre minuti dopo Portuali Dorica ancora pericolosi con la doppia serpentina di Pascali che semina il panico in area, palla a Tonini che viene murato sul più bello. Segue una nuova chance nei sedici metri dopo lo scambio De Marco-Sassaroli.

La pressione della squadra di Stefano Ceccarelli, seppure orfana di diverse pedine, si fa feroce. Al 34’ torre di capitan Savini per Crivellin, girata di esterno al volo che esce di un soffio. Preludio al gol che arriverà al 42’, grazie ad una punizione perfetta di Sassaroli che trova all’interno dell’area il difensore abile a staccare e siglare lo 0-1. L’ultimo guizzo è sempre per i Portuali Dorica, con la discesa di Tonini che crossa per Pascali, la palla esce sul fondo.

Nel secondo tempo cambia lo spartito e i ragazzi di Gianluca Fenucci ci provano con più insistenza. Al 54′ della ripresa, su uno spiovente di Mazzarini, Rocchi indirizza di testa dove Tavoni non può arrivare. I Dockers si rivedono al 75′, con una bella iniziativa di Sassaroli, mentre i Frogs sfiorano il 2-1 con Rocchi, su cross di Sampaolesi, e un ultimo tiro di Beta a fil di “sirena”. Triplice fischio e un punto a testa in un epilogo che può dirsi corretto. Prossimo appuntamento per i Portuali Dorica, sabato prossimo, in casa alle 14.30, contro la temibile e blasonata Biagio Nazzaro.

Il Tabellino:

CASTELFRETTES E- PORTUALI ANCONA 1- 1 (0-1 p.t.)

CASTELFRETTESE: Sollitto, Y. Sampaolesi, Lucchetti, Rango, Simone (7’ Scortechini), Bartolini (79’ Felicissimo), Mazzarini (90’ Garuti), Mosciatti (44’ Brunori), Beta, M. Sampaolesi, Rocchi. All. Fenucci

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Crivellin (69’ Polenta), Tonini, Rinaldi, Savini, Santoni, Candolfi, Sassaroli, Pascali (69’ Piermattei), Lazzarini, De Marco. All. Ceccarelli

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Bejko (Jesi)

RETI: 41’ Crivellin, 53’ Rocchi