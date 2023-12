Castelfrettese, danno e beffa: un rigore nel recupero regala al S.Orso il successo

Esulta all’ultimo assalto su rigore il Sant’Orso che resta sulla scia della capolista Portuali Dorica. Subisce una beffa tremenda la Castelfrettese, che vede svanire un punto di platino in pieno recupero. Privo di Alegi, alle prese con un problema muscolare, il mister dei fanesi Fulgini adatta Vitali al fianco di Fontana in difesa e affida le chiavi della manovra a De Angelis con Mattioli e Bastianoni a supporto. Il riferimento del tridente è Donati, rifornito da Simone Luchetti e Muratori. Fronteggia defezioni importanti il tecnico biancorosso Fenucci, privo dello squalificato capitano Mazzarini e degli infortunati Simone e Mosciatti. Le variazioni sono rappresentate dalla prima partita da titolare del classe 2004 Scortechini al centro della retroguardia e dall’inserimento del 2003 Garuti nella zona nevralgica, oltre a Brunori riproposto dal primo minuto dopo due partite. La coppia offensiva è composta da Beta e Rocchi.

All’insegna dell’equilibrio il primo tempo, in cui l’unico tentativo lo produce l’incursione di Bastianoni deviata di testa da Muratori che trova Sollitto pronto alla presa. A inizio ripresa Yuri Sampaolesi sfiora con un azzardato disimpegno un clamoroso autogol, sventato di testa da Sollitto. Serve un’uscita puntuale di Palazzi per fermare Garuti, lanciato dal filtrante di Beta. Il guizzo vincente lo trova il centrocampista Mattioli in mischia sugli sviluppi di un corner. L’immediato pareggio è firmato dal difensore Yuri Sampaolesi sulla conclusione di Lucchetti ribattuta da un difensore dopo una punizione di Massimiliano Sampaolesi. Quando il pari sembra ineluttabile, Muratori si procura un penalty sull’uscita di Sollitto e trasforma con freddezza la massima punizione, buona per festeggiare una vittoria che vale oro per non perdere contatto dal primo posto.

Il Tabellino:

SANT’ORSO – CASTELFRETTESE 2-1 (0-0 p.t.)

SANT’ORSO: Palazzi, Tonucci, Rovinelli, De Angelis, Fontana, Vitali, Muratori, Mattioli, Donati (70’ Tanfani), Bastianoni, Simone Luchetti (72’ Saurro). All. Fulgini

CASTELFRETTESE: Sollitto, Lucchetti, Bartolini (81’ Capitani), Y. Sampaolesi, Scortechini, Rango, Garuti (76’ Ginesi), Brunori, Beta, M. Sampaolesi, Rocchi. All. Fenucci

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Giannoni (PU), Tiberi (AN)

RETI: 74’ Mattioli, 80’ Y. Sampaolesi, 94’ Muratori su rig.