La Castelfrettese ammaina l'ultima bandiera: Mattia Fratesi lascia i "Frogs"

La Castelfrettese ammaina l’ultima bandiera rimasta. Da venerdì 1° dicembre, data di apertura della sessione autunnale di mercato, non vestirà più la maglia biancorossa il capitano Mattia Fratesi (classe 1991) che ha deciso di accasarsi al Borghetto, militante nel girone B di Prima Categoria. Il 32enne centrocampista lascia la formazione del proprio paese, della quale costituiva il punto fermo dentro e fuori dal campo, dopo una lunghissima militanza, iniziata nel settore giovanile e proseguita nel 2008 col debutto in prima squadra, allora militante in Eccellenza. Ricordate le brevi parentesi con la Dorica Torrette nel 2011 e col Cupramontana nel 2013, seguite dall’avventura biennale col Castelferretti Calcio in Terza Categoria per motivi lavorativi, Fratesi ha disputato dodici campionati con i “Frogs”, di cui rappresentava dal 2015 un’autentica bandiera tanto da essere stato premiato la scorsa estate per le oltre 200 presenze.

Con la Castelfrettese ha militato in quattro categorie diverse, risultando insieme a Leonardo Bartolini il protagonista assoluto dell’esaltante scalata dalla Seconda Categoria alla Promozione nelle ultime tre stagioni. Sabato 11 novembre, nell’1-1 contro la Fermignanese, ha disputato la sua ultima gara della meravigliosa avventura in biancorosso, iniziata a settembre 2008 in Eccellenza con il successo per 1-0 sul Piano San Lazzaro e terminata con le sei presenze, tutte da subentrato, totalizzate nell’attuale campionato. Il presidente Augusto Bonacci, l’intera società ed i sostenitori biancorossi hanno poi voluto pubblicamente ringraziare Fratesi per il grande attaccamento dimostrato ai colori sociali, e per il notevole contributo fornito nel rettangolo verde e nello spogliatoio.