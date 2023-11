Canulli in acrobazia fa esultare la Biagio, la Fermignanese si arrende nel recupero

Vittoria all’ultimo respiro per la Biagio Nazzaro, che agli sgoccioli del match trova la rete che consente di portare a casa i tre punti e di agganciare il podio. I chiaravallesi confermano la loro vocazione casalinga, portando a sedici punti il bottino incamerato davanti ai propri tifosi, per effetto delle quattro vittorie e dei due pareggi ottenuti al Comunale ancora inviolato in campionato. Partono bene i rossoblù, che al 18’ creano subito un’occasione con Montagnoli il quale, dopo aver ricevuto un cross da parte di Borocci, scarta l’avversario e colpisce a botta sicura trovando un super Celato che intercetta la palla e devia in calcio d’angolo. La Fermignanese risponde al 35’ con Cleri che dal limite dell’aria di rigore fa partire un bel tiro che sorvola di poco la traversa.

Le occasioni di gol si ripetano in apertura di ripresa, nei minuti 49′, 51′ e 64′ in cui rispettivamente Mariotti, Santi e Cinotti cercano invano di sbloccare il risultato. Continua a spingere la squadra di mister Domenichetti, che costruisce un’altra occasione rilevante al 71’ quando il colpo di testa di Canulli trova di nuovo un ottimo Celato che con la punta delle dita devia il tiro. E’ solo al 94’ che finalmente la situazione si sblocca: azione insistita della Biagio che porta Canulli a effettuare una mirabolante rovesciata. La palla termina in fondo al sacco e regala così i tre punti ai padroni di casa, piegando la resistenza dei pesaresi. Prossimo impegno i rossoblù, sabato 2 dicembre alle ore 14,30 allo stadio ” Giuliani” di Torrette di Ancona, contro la capolista Portuali Dorica Ancona.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO-FERMIGNANESE 1-0 (0-0 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi, Agostinelli, Guerri, Brocani, Ortolani, Petoku, Borocci, Cardinali, Canulli, Coppari (63’ Parasecoli), Montagnoli, All. Domenichetti

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Santi (61’ Orciari), Labate, Cinotti (80’ Izzo), Cleri, Bozzi. All. Fini

ARBITRO: Bardi (MC)

ASSISTENTI: Principi (AN), Micheli (Jesi)

RETE: 94’ Canulli