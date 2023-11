L'Osimo Stazione risorge a Tavullia: Camilloni ed Ippoliti abbattono il Valfoglia

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Osimo Stazione trova a Tavullia il successo numero quattro in campionato, festeggiando per la seconda volta in campionato i tre punti lontano dal pubblico di casa. Determinante l’uno-due ad inizio ripresa, siglato da Ippoliti e Camilloni (autore di una doppietta), a cui ha fatto seguito la sofferenza finale data dalla rete dei padroni di casa poco prima del triplice fischio, che non è però bastata ai pesaresi per evitare il quarto capitombolo interno in sei apparizioni al Comunale.

Mister Marco Michettoni schiera in campo un undici giovanissimo, composto da ben quattro fuoriquota. I ferrai si fanno preferire in avvio, affacciandosi diverse volte in avanti. Al primo affondo, però, passano i locali al 20’ su calcio di rigore, realizzato da Diomede. La reazione biancoverde non tarda ad arrivare, passano otto giri di lancette e Camilloni, in diagonale, ristabilisce la parità. Il finale di prima frazione è piacevole, da registrare un paio di conclusioni, una per parte.

Nella ripresa, succede di tutto. L’Osimo Stazione mette il muso avanti al 53’ grazie al colpo di testa di Ippoliti, abile a piombarsi di testa sulla respinta dell’estremo difensore locale dopo il tentativo di Masi. I ferrai scappano sul doppio vantaggio al 60’, ancora Camilloni in gol, questa volta sfruttando il cross al bacio di Staffolani. Il Valfoglia si affaccia nuovamente in avanti, ma la grande occasione capita a Pizzuto, che manca il bersaglio grosso di un niente. I padroni di casa accorciano al minuto 88, col guizzo di Cenciarini, ma è troppo tardi: l’Osimo Stazione può, finalmente, tornare ad esultare al triplice fischio.

Il Tabellino:

VALFOGLIA-OSIMO STAZIONE 2-3 (1-1 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Pagano (70’ Pagnello), Cenciarini, Gallotti, Passeri, Balducci, Ricciotti, Scoccimarro, Cirulli, Diomede, Bartomioli. All. Renzi

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Carusso (91’ Amoabeng), Staffolani, Ippoliti, Pizzuto, Gyabaa, Giri (65’ Gatto), Pesaresi (72’ Boccolini), Camilloni, Karalliu (46’ Strologo). All. Michettoni

ARBITRO: Monterubbiano (FM)

ASSISTENTI: Belleggia (FM), Cordella (FM)

RETI: 20’ Diomede su rig., 28’ Camilloni, 53’ Ippoliti, 60’ Camilloni, 88’ Cenciarini