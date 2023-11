Moie-Marina non decolla: reti inviolate in un pari dal sapore agrodolce

La sfida dal profumo di alta classifica tra Moie e Marina si conclude senza reti. Uno 0-0 dal sapore agrodolce, che permette ad ambedue le formazioni di muovere una graduatoria che resta piuttosto compatta, ma si configura anche come occasione persa per spiccare un salto buono per consolidare la posizione play-off in graduatoria. Match bloccato già dalla prima frazione, nella quale la fase di studio si protrae senza occasioni nitide da ambo le parti: è il Marina a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco, ma il Moie chiude bene gli spazi e prova a graffiare in contropiede ma le palle gol restano non pervenute.

Il copione non cambia nella ripresa, che fa registrare una crescita del Moie ma solo nel finale i padroni di casa provano a farsi minacciosi dalle parti di Ricci, affidandosi alla vitalità di Sassaroli ed a qualche calcio piazzato che però non sortisce l’effetto sperato. Il Marina bussa al tramonto del match con un’inzuccata di Gabrielli a pochi minuti dal suo ingresso in campo, ma Barigelli risponde presente ed il punteggio resta inchiodato sullo 0-0 fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA-MARINA 0-0

MOIE VALLESINA: Barigelli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti (85’ Pandolfi), Giunchetti (70’ Costantini), Fabrizi (70’ Paolucci). All. Rossi

MARINA CALCIO: Ricci, Cucinella, Maiorano, Rossetti (85’ Frulla), Giovagnoli, Medici, Sabbatini, Gagliardi (90’ Massaccesi), Piermattei (80’ Gabrielli), Rossini, Droghini (55’ Testoni). All. Giorgini

ARBITRO: Falgiani (AP)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Tayeb (PU)