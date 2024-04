Minuto 25: PASINI SFIORA IL PARI! Colpo di testa del centrale dorico lasciato libero in area su punizione battuta da Paolucci: traiettoria non abbastanza angolata, si allunga Vivoli che riesce a respingere.

Minuto 21: PROVVIDENZIALE CELLA! Perfetto l'intervento in area del difensore biancorosso, che intercetta la conclusione da posizione invitante di Ianesi, pescato bene da un lancio di Espeche.

Minuto 14: Prova a reagire l'Ancona, con Agyemang che sugli sviluppi di un corner battuto corto da Energe mette un cross basso a cercare e trovare Mondonico, il quale anticipa il diretto avversario ed al volo gira verso la porta, alzando però troppo la mira.

Traversone dal settore destro che attraversa tutta l'area, dalla parte opposta c'è Angori che controlla e carica un potente sinistro in diagonale che trafigge Perucchini.

Minuto 7: PONTEDERA-ANCONA 1-0. LA RETE DI ANGORI PORTA AVANTI I PADRONI DI CASA.

Minuto 2: Delpupo scappa via e Gatto lo trattiene: arriva il giallo per il capitano biancorosso, che era diffidato e salterà la prossima partita.

Minuto 2: La risposta dei granata affidata a Benedetti, tracciante per Delpupo e Ganz controllati da Cella e Mondonico ma ad anticipare tutti c'è l'uscita bassa di Perucchini.

Minuto 1: Subito aggressiva l'Ancona, con lo spunto di Energe il quale serve in mezzo all'area Paolucci, anticipato in extremis dalla difesa toscana che mette in corner.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

PONTEDERA: Vivoli, Calvani, Espeche, Martinelli, Perretta, Ignacchiti, Benedetti, Angori, Delpupo, Ianesi, Ganz. All. Canzi

A disposizione: Lewis, Busi, Gagliardi, Guidi, Pretato, Ambrosini, Lombardi, Peli, Cerretti, Selleri, Provenzano, Salvadori

ANCONA: Perucchini, Cella, Mondonico, Pasini, Clemente, Gatto, Paolucci, Basso, Agyemang, Energe, Spagnoli. All. Boscaglia

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Marenco, Radicchio, Martina, Barnabà, D’Eramo, Vogiatzis, Saco, Moretti, Giampaolo

L'Ancona chiede strada al Pontedera nella penultima trasferta stagionale proposta dal calendario. Dopo il pareggio interno di sabato scorso contro la Spal, i biancorossi vanno a caccia di un blitz reso necessario da una classifica che nella zona bassa si sta pericolosamente accorciando, e vede un numero sempre più ristretto di squadre coinvolte nella volata per mantenere la categoria. Situazione diversa quella dei padroni di casa, reduci da due k.o. esterni (a Pescara ed a Chiavari contro l'Entella) ed intenzionati a fare punti per tagliare il traguardo play-off. Le scelte dei due tecnici sono più o meno quelle ipotizzate alla vigilia: Canzi recupera l'ex Peli che partirà dalla panchina e Benedetti (schierato in posizione arretrata, nel pacchetto di mischia accanto ad Ignacchiti), sceglie il capocannoniere della squadra Delpupo nel settore avanzato insieme a Ianesi per innescare Ganz di punta ed in difesa lancia Martinelli per Guidi. Boscaglia conferma Agyemang per Martina e preferisce Clemente a Barnabà sul versante opposto, un Saco non al meglio lascia spazio a Basso in mediana mentre in avanti a far coppia con Spagnoli ci sarà Energe.