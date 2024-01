Ancona, terzo atto con il Pineto e la necessità di non fallire

E’ una partita come le altre che seguiranno, quella che l’Ancona disputerà a Pineto. Che ha peraltro il medesimo leit-motiv di Gubbio, quando i biancorossi scesero in campo per muovere una classifica che comprensibilmente cominciava ad essere osservata con preoccupazione. In Umbria è arrivato un punto: quello che forse in Abruzzo non basterà per rasserenare il sonno dei tifosi, visto che dietro si comincia ad allungare il passo. Vis Pesaro e Spal di pareggio in pareggio non perdono da metà novembre, il Sestri Levante ha fatto otto punti nelle ultime cinque e la Juve Next Gen ha fatto il medesimo bottino in quattro gare. Ecco perché, d’ora in avanti, tutte le gare saranno le stesse: servirà puntare al successo, senza troppe elucubrazioni sul valore dell’avversario o sulle oggettive possibilità di riuscirci osservano il valore dell’avversario.

A cominciare dal confronto col Pineto, che da matricola ha saputo subito calarsi nel “mood” della categoria. Squadra compatta, che si difende con ordine e regala poco, e che in casa ha concesso appena sei reti in dieci incontri, due dei quali subiti dal Gubbio nel primo k.o. stagionale interno in campionato ad inizio 2024. Aspetto, questo, non di secondaria importanza visto che l’Ancona non segna da tre partite ed è chiamata a sbloccarsi in fretta, per non trovarsi con l’acqua alla gola domenica prossima contro il Cesena e quindi nello scontro diretto sul campo della Juventus Under 23. Contro cui varrà lo stesso principio: per condurre la barca in porto, citando Colavitto nel giorno del suo ritorno in biancorosso, anche il vento più cattivo è indispensabile a far gonfiare le vele.

Le probabili formazioni

Piuttosto delineate le scelte del tecnico marchigiano per ciò che concerne il modulo, che ha sempre previsto una difesa a tre ed un tandem offensivo. In avanti mancherà il top scorer della squadra, Emilio Volpicelli (già in doppia cifra) che pertanto dovrebbe lasciare il posto a Gambale il quale affiancherà Chakir. Nella retroguardia a protezione di Tonti tra i pali, ultimamente hanno trovato spazio con costanza Villa, l’ex Ancona De Santis e Ingrosso, ma come alternative sono contemplabili Marafini ed Evangelisti, il quale è stato spesso dirottato a tutta fascia sulla destra. Proprio sui binari laterali c’è la maggior possibilità di scelta: a giocarsi le due maglie Baggi, Teraschi, capitan Della Quercia e Borsoi. Nel cuore della mediana difficilmente Amaolo rinuncerà a Germinario e Lombardi, i quali potrebbero essere affiancati dall’esperto Amadio.

La prima scelta da affrontare per mister Colavitto è quella legata al modulo: sarà varata ancora la difesa a tre oppure si tornerà a quattro? La prima ipotesi prevede la rinuncia ad un esterno offensivo, col terzetto arretrato davanti a Perucchini composto da Cella, Mondonico e Pellizzari, più Barnabà a rilevare lo squalificato Clemente e il vincente del ballottaggio tra Agyemang e Martina a tutta fascia, altrimenti arretrati entrambi sulla linea difensiva come laterali bassi. In avanti, si candida Cioffi – rientrato a pieno regime in gruppo – come partner offensivo di Spagnoli, con Energe come alternativa o di supporto ai primi due in caso di tridente. Nel cuore del centrocampo, in quattro per tre maglie con capitan Gatto, Saco, Paolucci e Prezioso a contendersi le maglie dal primo minuto.

Pineto-Ancona, i precedenti

Due sfide al “Del Conero” in stagione tra il “Cavaliere Armato” e la compagine abruzzese, con il medesimo risultato. Il primo incrocio risale all’anticipo della terza di campionato di venerdì 15 settembre, che ha coinciso con la prima vittoria stagionale dei dorici: 1-0 con gol decisivo di Peli alla mezz’ora su assist di Spagnoli. Il Pineto si è però vendicato a distanza di tre settimane, nella sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia: i biancazzurri hanno superato il turno imponendosi di misura grazie alla rete a metà primo tempo di Baggi, per poi uscire dalla competizione nel match successivo perdendo 1-0 il derby abruzzese contro il Pescara.

Pineto-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Pineto-Ancona, in programma domenica 21 gennaio allo stadio “Mariani-Pavone” di Pineto a partire dalle 20.45 e valevole per la ventiduesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata ad Alberto Poli di Verona, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Gianmarco Macripò di Siena. Quarto ufficiale: Edoardo Panici di Aprilia.