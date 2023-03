L'Osimo Stazione frena la Vigor Castelfidardo, reti bianche al "Bernacchia"

Gioca con il cuore Osimo Stazione e frena la corsa della Vigor Castelfidardo. Pareggio a reti bianche nel derby del “Bernacchia”, con i ferrai che si fanno valere, impensierendo più volte i biancazzurri e mettendoli in difficoltà in diverse occasioni. Già al 2’ minuto di gioco Polenta in verticale imbecca alla perfezione Nanapere, con la difesa ospite che respinge l’assalto. La locomotiva continua a spingere e al 29’ Staffolani colpisce la traversa a portiere battuto. La Vigor Castelfidardo prova a reagire, cercando di arginare l’intensità dei biancoverdi e arrivando vicina al gol con Kante e poi, dagli sviluppi di calcio d’angolo, con Mosca. Prima del duplice fischio arbitrale, Rombini intercetta di testa una punizione e scheggia il palo.

Più combattuto, e di conseguenza meno pimpante, il secondo tempo, nel quale si abbassano i ritmi e le occasioni da rete diminuiscono. Al 72’ Rombini si invola in profondità, bravo Sampaolesi a chiudere. Qualche minuto dopo tocca a Terrè, sull’altro lato del campo, ma calcia male. Analoga sorte al minuto 84 per Nanapere che si libera ottimamente in area spedendo la palla fuori di poco. Brivido allo scadere: mischia in area dell’Osimo Stazione con la palla che lambisce pericolosamente la riga di porta. Quindi il triplice fischio che certifica lo 0-0, e invita le squadre a spostare il mirino sul prossimo impegno: biancoverdi attesi dallo scontro diretto essenziale in chiave salvezza contro l’Olimpia Marzocca, Vigor Castelfidardo che scenderà in campo mercoledì nel recupero della ventiquattresima giornata in quel di Urbania.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-VIGOR CASTELFIDARDO 0-0

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Berrettoni, Staffolani (70’ Martelli), Pellegrini (89’ Amoabeng), Pizzuto, Sampaolesi (75’ Ascani), Gyabaa Douglas, Nanapere (90’ Cursio), Mazzocchini (84’ Ippoliti), Polenta. All. Girolomini

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Malaccari, Romagnoli, Gioielli, Marconi, Santoni, Terrè, Ballarini (63’ Grayaa), Rombini, Mosca, Kante (55’ Baccarini). All. Manisera

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Bara (MC), Busilacchi (AN)