Vigor Castelfidardo, tutto facile col Villa San Martino

La Vigor Castelfidardo torna a vincere tra le mura amiche a distanza di quasi due mesi dall’ultima affermazione casalinga (2-0 al Barbara all’inizio del girone di ritorno). Il 3-0 con cui i biancazzurri si sbarazzano del Villa San Martino è il frutto di un match sbloccato nei primi minuti e successivamente sempre tenuto in controllo, senza lasciare troppo spazio alle iniziative della squadra pesarese e mancando anche alcune occasioni da rete che avrebbero potuto arrotondare ulteriormente il punteggio.

Lanciata la partenza dei padroni di casa, che al minuto 8 vanno sull’1-0: su schema da angolo Mosca conclude in porta, sulla respinta si avventa Kante che viene però steso in area. Rombini dal dischetto non sbaglia e la Vigor passa a condurre. Subito vicini al raddoppio gli uomini di Manisera, al 14’ con un batti e ribatti in area generato da un’incursione di Kante ed al 25’ con la conclusione di Malaccari che, ben servito da Rombini, non trova l’impatto ottimale con la sfera. Ci sono anche gli ospiti, che al 33’ si vedono sbarrare la strada dall’intervento di Lombardi bravo ad opporsi all’inzuccata di Carsetti. Ma è la Vigor a segnare il gol della sicurezza prima del duplice fischio, con Kante che lavora un bel pallone per Malaccari il quale realizza il 2-0 con cui si chiude la prima frazione di gara.

Il compito della Vigor alla ripresa del gioco è ulteriormente agevolato dal rosso a Sanchini, che al 51’ lascia il Villa in dieci uomini. La squadra fidardense non pigia troppo sul pedale del gas limitandosi a controllare, e sfiorando il 3-0 con l’azione personale di Terré conclusa con un tiro che manda la sfera a lambire il palo. La partita si chiude al minuto 86, quando una galoppata di Gasparini si conclude con un traversone a beneficio di Arifi che, di testa, manda la sfera in fondo al sacco per il 3-0 definitivo.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-VILLA SAN MARTINO 3-0 (2-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli (57’ Grayaa), Gasparini, Gioielli, Marconi (88’ Calligari), Santoni, Malaccari, Ballarini (61’ Arifi), Rombini (67’ Terré), Mosca, Kante (88’ Taddei). All. Manisera

VILLA SAN MARTINO: Marcolini, Riceputi (44’ Marinelli, 81’ Giannelli), Bonci, Rossi, Vagnini, Sanchini, Balleroni (72’ Pascucci), Pedini, Carsetti, Tartaglia, Piccioni. All. Cicerchia

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Zela (AN)

RETI: 8’ Rombini su rig., 41’ Malaccari, 86’ Arifi