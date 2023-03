Vigor Castelfidardo, il mese di marzo presenta l'esame di...pesarese

E’ un marzo che propone alla Vigor Castelfidardo l’esame di…pesarese. Saranno quattro settimane destinate a indirizzare la stagione dei biancazzurri, tra i match di campionato (contro Urbania, Villa San Martino e Sant’Orso) e la doppia sfida contro la Cagliese, che mette in palio l’accesso alla finale della coppa di categoria la quale vede i fisarmonicisti nelle vesti di detentori del titolo. «E’ una doppia sfida a cui teniamo – dice il tecnico della Vigor, Luca Manisera – perché questa coppa l’abbiamo alzata lo scorso anno e vogliamo arrivare in fondo anche in questa edizione. Sono due confronti che arrivano in un momento piuttosto delicato del campionato, ma ci faremo trovare pronti».

La squadra fidardense si presenta all’appuntamento in salute, nonostante qualche...acciacco legato non tanto a questioni fisiche, ma alla carenza di punti causata da qualche partita non interpretata nella maniera adeguata. «L’ultimo incontro con il Marzocca rispecchia un po’ il periodo che stiamo vivendo – dice il tecnico – perché alla resa dei conti abbiamo avuto l’opportunità di portare a casa i tre punti, ma anche di perdere. Non abbiamo ancora trovato un equilibrio definitivo, ed a volte lamentiamo l’assenza di quel colpo del k.o. che servirebbe a mettere al sicuro il risultato quando si presenta l’opportunità. Però va detto che il torneo di quest’anno è forse ancora più complicato di quello scorso: i tanti pareggi testimoniano l’equilibrio che c’è, ed anche la classifica ci dice che la differenza tra due vittorie filate e due sconfitte è finire a ridosso della zona play-off o avvicinarsi pericolosamente a quella play-out. La quota salvezza sarà attorno a 40 punti, penso sia giusto ragionare per gradi, arrivando prima a tagliare quel traguardo e poi ragionare sulla possibilità di scalare posizioni e guardare con maggiore interesse ai play-off».

In quest’ottica, coppa a parte, il mese di marzo fornirà indicazioni precise su quello che sarà l’immediato futuro della Vigor. «Diciamo che tra qualche settimana potremo capire cosa potremo essere e...cosa fare da grandi – conclude Manisera – perché i test contro squadre come Urbania e Sant’Orso rappresentano esami importanti per comprendere quale potrebbe essere la nostra giusta collocazione. Sarà un periodo complesso, che comporterà spendere parecchie energie anche in considerazione del doppio confronto di coppa, ma lo affrontiamo fiduciosi e con la consapevolezza dei nostri mezzi».