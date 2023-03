Semifinali Coppa Promozione, il 2-2 tra Cagliese e Vigor rimanda il verdetto al ritorno

Un pareggio divertente ed una qualificazione alla finalissima della Coppa di categoria che resta in bilico. La Vigor Castelfidardo detentrice del titolo viene raggiunta nel finale dalla Cagliese, per un 2-2 che rimanda ad aprile l’epilogo del doppio confronto: il match del “Gabbanelli” slitterà infatti al 5 aprile, per permettere ai biancazzurri di dare prorità al campionato e recuperare la sfida di campionato che non si è disputata ad Urbania (messa in calendario per mercoledì 22). Si disputerà invece il 22 come regolarmente previsto l’incontro di ritorno dell'altra semifinale, tra Atletico Centobuchi e Civitanovese, con la capolista del Girone B che nella sfida di andata si è imposta 1-0.

Nell’incontro di Cagli l’equilibrio viene spezzato dallo splendido tiro a giro a Bucefalo, che permette ai padroni di casa di andare al riposo in vantaggio. Meglio la Vigor alla ripresa del gioco dopo l’intervallo: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina trova il pareggio con Mosca, che successivamente sfiora il raddoppio poi trovato da Kante alla mezz’ora della ripresa. Nel finale fiammata della Cagliese, che con la conclusione mancina di Cicci ristabilisce l’equilibrio, resta in dieci per il rosso a Bianchi e nei minuti conclusivi va anche vicina al 3-2.

Il Tabellino:

CAGLIESE-VIGOR CASTELFIDARDO 2-2 (0-1 p.t.)

CAGLIESE: Paolucci, Pupita, Corazzi (60’ Bianchi), Pieretti, Gaggiotti, Brunelli, A. Ciacci (68’ Cicci), Guion (70’ Romitelli), Arcangeletti (73’ Genghini), Bucefalo (56’ R. Ciacci), Caselli. All. Bettelli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli (61’ Calligari), Gasparini, Gioielli, Marconi, Santoni (61’ Polzonetti), Malaccari (69’ Terré), Ballerini (74’ Graija), Pennacchioni (46’ Rombini), Mosca, Kante. All. Manisera

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Longarini (MC), De Marino (PU)

RETI: 38’ Bucefalo, 48’ Mosca, 75’ Kante, 83’ Cicci