Osimana, Alessandroni è sempre "on fire": sua la doppietta che manda k.o. la Jesina

L’Osimana, reduce da un filotto di cinque pareggi consecutivi, ritrova il successo e lo fa di fronte al proprio pubblico in uno dei derby più sentiti. La Jesina, con una serie positiva aperta di sette match (tre vittorie e quattro pareggi) viene battuta per 2-1 al termine di un match giocato a viso aperto da entrambe le compagini, con i giallorossi che hanno meritatamente conquistato i tre punti. In una giornata prettamente invernale ma con un sole gradevole, mister Sauro Aliberti mette nella mischia Tittarelli dal primo minuto, accanto al confermatissimo Alessandroni e a supporto Buonaventura. I biancorossi rispondono con Cordella prima punta, supportato da Giovannini. Inizio match equilibrato con le due compagini che si studiano nei primissimi minuti.

La prima conclusione viene al 9’ con Tittarelli che di testa mando alto su cross di Buonaventura. Ancora Osimana pericolosa al 12’, stavolta con Alessandroni liberato da una bella verticalizzazione, che conclude centrale comunque da posizione defilata. Jesina che si fa vedere in maniera pericolosa su calcio piazzato al 17’, con Piergiacomi pronto ad allungare un pallone che poteva diventare pericoloso in mezzo all’area di rigore. Clamorosa traversa di Alessandroni al 19’ che a botta sicura dall’area piccola, su assistenza di Bugaro che mette una palla da spingere dentro la porta, non riesce a trovare il gol del vantaggio. Altra occasione da calcio piazzato per i padroni di casa al 25’: angolo di Bambozzi dalla sinistra con Patrizi che di piatto anticipa tutti, ma il suo destro finisce alto di un metro.

Anche la Jesina si rende pericolosa in due circostanze: bravo Piergiacomi al 30’ sul tentativo di testa di Lucarini, nell’angolo successivo è la traversa a salvare l’estremo difensore. Al 38′ la gara si sblocca a favore dei padroni di casa con il gol del bomber Alessandroni, terza rete consecutiva per lui. Bella la verticalizzazione di Buonaventura con l’attaccante che entra in area da destra e spiazza Pistola per il meritato vantaggio dei “senza testa”. Jesina che trova il pareggio al tramonto della prima frazione con Belkaid; calcio di punizione da posizione defilata con l’attaccante che con una traiettoria beffarda spiazza Piergiacomi per l’1-1.

Avvio di ripresa che si apre con un bel tiro di Giovannini al 48’ dalla distanza, ma la palla si perde sul fondo. Al 54’ è Bugaro ad impensierire Pistola; calcio piazzato centrale dai 25 metri con il portiere bravo a deviare in angolo. Proprio dal corner successivo è Patrizi di testa a sfiorare il gol con la sfera che esce di poco a lato. Al 64’ Tittarelli trova il gol con un bel tiro a giro dal limite dell’area di rigore ma viene annullato: la bandierina alzata dell’assistente ravvisa una dubbia posizione di fuorigioco. Al 66’ Triana – entrato da poco meno di dieci minuti – anticipa tutti dentro l’area di rigore e viene atterrato, rigore netto con Alessandroni che batte Pistola e l’Osimana ritrova il vantaggio. Ultimi minuti palpitanti con l’arrembaggio da parte degli ospiti, ma la difesa osimana regge e conquista tre punti fondamentali per risalire la classifica.

Il Tabellino:

OSIMANA-JESINA 2-1 (1-1 p.t.)

OSIMANA: Piergiacomi, Paccamiccio (57’ Flacioni), Mosquera, Borgese (57’ Triana), Mucucci, Bugaro (69’ Pasquini), Buonaventura (88’ Mercanti) Tittarelli, Alessandroni (85’ Bellucci). All. Aliberti

JESINA: Pistola, Grillo, Baah (78’ De Stefano), Zandri (68’ Nazzarelli), T. Capomaggio, Lucarini, Ciavarella (68’ Pesaresi), Zagaglia, Cordella, Belkaid, Giovannini (85’ Ottavianoni). All. Strappini

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Malatesta (AN)

RETI: 38’ Alessandroni, 44’ Belkaid, 67’ Alessandroni su rig.