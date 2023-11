Jesina, carattere e generosità: contro l'Urbino risale dallo 0-1 in dieci e conquista il pari

Batte forte il cuore di una Jesina che, nel big match del “Carotti” contro un Urbino rullo compressore in trasferta (quattro vittorie consecutive), riesce a strappare un pari utilissimo, frutto della grande caparbietà dei biancorossi costretti in dieci per quasi tutta la ripresa. Passati in vantaggio nei primi 45’ di gioco, gli ospiti sono stati raggiunti a metà ripresa dai leoncelli, che al triplice fischio possono sorridere ed in virtù dell’1-1 conquistato allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi, arrivata a quota sette. La Jesina fa subito sudare freddo l’Urbino: al 9’ su un errore difensivo gialloblù Trudo viene imbeccato da Pesaresi e calcia di sinistro mandando la palla fuori di poco. La risposta dell’Urbino al minuto 11 è affidata a Cusimano: Pistola non è impeccabile sulla sua conclusione, poi rimedia deviando in angolo la ribattuta di Sartori. Ancora biancorossi minacciosi al quarto d’ora con Pesaresi che servito da una punizione sulla trequarti di Trudo impegna Petrucci in una bella parata a terra. E’ però l’Urbino a passare: Magnani al 19’ finalizza una mischia in area a seguito di una punizione di Dalla Bona e timbra l’1-0. Soffre la Jesina: al 25’ Pistola salva in uscita su Calvaresi, quindi mette una pezza gigantesca alla mezz’ora deviando sulla traversa un piazzato del solito Dalla Bona, ed il primo tempo si chiude coi locali indietro di un gol.

Dopo l’intervallo la Jesina parte a spron battuto, tanto che al 47’ Petrucci in uscita chiude lo specchio della porta a Trudo, il quale però – già ammonito – prende il secondo giallo per un fallo su Magnani e lascia i suoi in dieci. L’inferiorità numerica non scoraggia i leoncelli: ad attivarsi è Belkaid, che prima obbliga Petrucci a salvare sulla linea di porta un pallone calciato su punizione dalla sinistra, poi al 68’ indovina una velenoso tiro cross a rientrare che si insacca in rete per l’1-1. Rabbiosa la reazione dell’Urbino: al 71’ Calvaresi per Montesi che in area si gira e calcia senza inquadrare il bersaglio, mentre al 73’ Magnani su calcio da fermo inzucca verso la porta ed un difensore dei padroni di casa devia in corner a Pistola battuto. Continua a premere l’Urbino, ed al minuto 85 il tentativo di Sartori dal limite è neutralizzato da Pistola in due tempi. La Jesina tiene duro, riesce nei minuti finali a stemperare la pressione ospite ed il triplice fischio certifica un 1-1 che si configura come giusto premio al coraggio ed alla generosità dei leoncelli, ormai da un mese e mezzo senza sconfitte.

Il Tabellino:

JESINA-URBINO 1-1 ( 0-1 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Zandri, Baah, Lucarini, Ciaravella (63’ Marcucci), Zagaglia (82’ Cordella), Trudo, Belkaid, Pesaresi (71′ P. Capomaggio). All. Strappini

URBINO: Petrucci, Nisi, Tamaglini, Boccioletti (58’ Pierpaoli), Giunchetti, Magnani, Cusimano (87’ Esposito), Dalla Bona, Calvaresi, Sartori, Montesi (75’ Morani). All. Ceccarini

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Caporaletti (MC)

RETI: 19’ Magnani, 68’ Belkaid