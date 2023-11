Trudo non c’è, Cordella sì: la Jesina abbatte anche il Monturano

Cinquina di risultati utili consecutivi e zona play-off agganciata. La Jesina alza voce in un torneo di Eccellenza che l’ha vista scivolare con Montecchio e Montegranaro, per poi piazzare una sequenza di due pareggi e tre vittorie in trenta giorni scarsi, che hanno fruttato undici punti buoni per cambiare radicalmente volto alla sua classifica. Tutto all’insegna del pragmatismo estremo (i quattro centri stagionali sono arrivati tutti di “corto muso”), con Trudo a recitare costantemente il ruolo di match-winner, autore di gol pesantissimi che hanno portato in dote dieci dei quindici punti finora messi in cassaforte. Ed in assenza del capitano, fermato da una noia muscolare, ci pensa Cordella a fare le sue veci, abbattendo il Monturano con un guizzo che regala altri tre preziosissimi punti.

La sfida del “Carotti” non fa scaturire particolari emozioni nel primo tempo, complice un fastidioso vento. Tanto che sul taccuino finiscono solo un tentativo di Pesaresi al 14’ dalla lunghissima distanza che fa terminare la sfera sopra la traversa e dalla parte opposta un piazzato di Loviso che fa la barba al palo alla destra di Pistola. Più pimpante la ripresa: in avvio Thiago Capomaggio spaventa Pistola con un retropassaggio di testa su cui estremo difensore leoncello mette una pezza, poi si segnalano la conclusione di Pesaresi al 55’ fuori bersaglio ed una bella combinazione Giovannini-Cordella, col secondo che si incarta in area e l’occasione sfuma. L’attaccante biancorosso si fa perdonare poco dopo: al 64’ tap-in vincente dopo la respinta della traversa su inzuccata di Thiago Capomaggio, sugli sviluppi di un corner, e Jesina in vantaggio.

La reazione ospita non tarda ad arrivare: al 68’ Adami non inquadra lo specchio da posizione privilegiata su un tiro dalla bandierina, poi Pistola alla mezz’ora della ripresa dice di no ad Islami. I biancorossi si difendono con ordine, e sono chiamati a dieci minuti di sofferenza finale quando al minuto 86 arriva il secondo giallo all’indirizzo di Polo Capomaggio che obbliga i padroni di casa a fronteggiare gli assalti finali con l’uomo in meno. Ma stavolta la zona Cesarini non regala sgradite sorprese: triplice fischio dopo sette minuti di extra-time, e la Jesina può festeggiare.

Il Tabellino:

JESINA-MONTURANO 1-0 (0-0 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo (82’ Mazzarini), Giovannini (78’ Brega), P. Capomaggio, T. Capomaggio, Lucarini, Re (93’ Marcucci), Zagaglia, Cordella (87’ Ciavarella), Zandri, Pesaresi (79’ Belkaid). All. Strappini

MONTURANO CAMPIGLIONE: Fall, Paniconi (80’ Ezzaitouni), Frincioni, D’Amicis (62’ G. Adami), Finucci, M. Adami (72’ Tracanna), Islami, Loviso, Rotondo (72’ Antolini), Bracalente, Smerilli (55’ De Carolis). All. Cuccù

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Tidei (FM), Piccinini (AN)

RETE: 64’ Cordella