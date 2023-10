Jesina-Castelfidardo si infiamma nel finale: Capomaggio e Guella per l'1-1 conclusivo

Il Castelfidardo impatta a Jesi per 1-1. I fidardensi trovano un pareggio in rimonta contro i leoncelli quasi allo scadere, mostrando carattere e determinazione in un campo difficile come il “Carotti”. Un pareggio più che meritato per i fisarmonicisti per quanto fatto vedere in campo. Primo tempo senza grandissime emozioni, con i padroni di casa che sfiorano il vantaggio con Trudo, su un pasticcio della retroguardia biancoverde, mentre al 32’ Fabiani impegna Pistola dalla distanza. Proteste biancoverdi per un contatto su Nanapere in area di rigore biancorossa ma l’arbitro lascia correre.

Nella ripresa i ragazzi di mister Marco Giuliodori prendono in mano le redini delle operazioni: al 47’ Cannoni chiama Pistola agli straordinari, poi su corner seguente sempre l’estremo difensore biancorosso si supera su Miotto. Piazze al 54’ prova il tiro a giro di poco a lato, mentre al 65’ Nanapere trova sulla sua strada sempre Pistola. All’80’ affondo della Jesina con Marcucci che serve al centro Capomaggio, zuccata e gol che sblocca la partita. I fidardensi si riversano in avanti e al 90’ Guella supera il portiere locale con una rasoiata precisa per il gol dell’1-1 che resterà fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

JESINA-CASTELFIDARDO 1- 1 ( 0 -0 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Zandri, T. Capomaggio, Lucarini, Ciavarella (72’ Marcucci), Zagaglia, Trudo, Pesaresi (68’ Cordella), Re (60’ P. Capomaggio). All. Strappini

CASTELFIDARDO: Schirripa, Fabiani (81’ Kurti), Fabbri, Cannoni (86’ Camara), Imbriola, Rotondo, Pedini (72’ Fossi), Miotto, Piazze (59’ Braconi), Nacciarriti (75’ Guella), Nanapere. All. Giuliodori

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Frapiccini (MC)

RETI: 80’ T. Capomaggio, 90’ Guella