Due perle di Rombini spingono la Vigor, Matelica battuto 2-0

Due lampi di un Rombini versione extralusso mettono le ali alla Vigor Castelfidardo, a cui bastano un paio di minuti o giù di lì per mettere al sicuro i tre punti. Ne fa le spese un Matelica che vede interrompersi la striscia di risultati utili consecutivi (tre vittorie e tre pareggi, dopo la sconfitta al debutto sul campo della Palmense), ma che nella ripresa non ha mai fornito la nitida impressione di poter riaprire la gara, dopo un primo tempo dominato dalla squadra di Manisera, nonostante l’assenza per squalifica di un riferimento offensivo importante come Altobello.

Gli ospiti si fanno vivi al 3’ con una conclusione a giro di Aquila, poi è solo Vigor, con Rombini nelle vesti di mattatore: prima imbecca Testa sulla cui conclusione Ginestra mette una pezza provvidenziale, poi batte a rete ma trova sulla linea di porta Dell’Aquila a respingere, peraltro sugli sviluppi di un’azione che aveva i biancazzurri colpire un palo. Dopo un altro tentativo portato stavolta da Terré, ma senza fortuna, ecco la perla che stappa il confronto: su un traversone di Brugiapaglia il colpo di tacco al volo di Rombini sorprende difesa e portiere ospiti e spedisce la sfera in fondo al sacco per l’1-0. E due giri di lancette più tardi l'attaccante concede il bis, timbrando il raddoppio con la sua doppietta personale grazie ad un tocco sotto che scavalca Ginestra.

Il Matelica accusa il colpo, sebbene riesca a farsi poco dopo vivo dalle parti di Lombardi con Iori, che al tramonto della prima frazione viene servito da Gobbi ma la sua conclusione non desta preoccupazioni al rientrante portiere fidardense. Nella ripresa i padroni di casa abbassano i ritmi e cercano di congelare la gara, pur citofonando ancora dalle parti di Ginestra al 57’ con Rombini su azione di contropiede rifinita da Terré (tiro a giro respinto di pugno). La squadra di Tasso si affida perlopiù a Iori, ma a parte un’inzuccata fuori bersaglio ed un destro che si perde oltre la traversa, l’attaccante non riesce a graffiare. Esulta così la Vigor al triplice fischio, facendo bottino pieno e portando a tre il numero delle vittorie casalinghe.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-MATELICA 2- 0 ( 2-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia (83’ Bandanera), Gioielli (79’ Fermani), Marconi, Santoni, Terrè (87’ Malaccari), Testa (72’ Fanesi), Storani (60’ Ballarini), Mosca, Rombini. All. Manisera

MATELICA: Ginestra, Lapi (46’ Iachetta), Merli, Aquila, Brunelli, Ferretti, Gobbi, Sileoni (77’ Stroppa), Iori, Paradisi, Dell’Aquila. All. Tasso

ARBITRO: Negusanti (PU)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Bellagamba (MC)

RETI: 36’ e 38’ Rombini