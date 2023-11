Osimana abbonata al pari: 1-1 a Montefano nonostante la ripresa con un uomo in più

Si conclude con il quinto pareggio stagionale - in nove gare di campionato – la trasferta dell’Osimana in quel di Montefano. Un punto che muove la classifica, ma che lascia anche l’amaro in bocca in considerazione della superiorità numerica su cui i giallorossi hanno potuto contare per tutto il secondo tempo. Un 1-1 che invece nel complesso soddisfa i padroni di casa, che riescono a mantenere l’imbattibilità casalinga.

Il primo squillo di tromba arriva al 9’ e porta la firma del montefanese Sindic, che tenta il tiro dal centro con una finta che però non impensierisce il portiere giallorosso. Ci riprova Alla al 19’ con una conclusione mancina, ma Piergiacomi risponde presente e devia in angolo. Montefano ancora pericoloso con Palmucci al 29’, stoppato dalla retroguardia giallorossa che sventa anche la minaccia costituita dalla ribattuta di Bonacci. Ma la difesa giallorossa alla fine è costretta a capitolare: è sempre Palmucci che al 38’ porta in vantaggio i padroni di casa con una palla ribattuta dopo un tiro in area. Papa cerca il raddoppio al 40’ con una diagonale che manca lo specchio della porta, spianando la strada all’Osimana che recupera lo svantaggio al 44’ con una rete di Triana su assist di Alessandroni. Al quarto di recupero del primo tempo ecco arrivare un cartellino rosso: torna negli spogliatoi Guzzini del Montefano.

Osimana che torna in campo per la seconda frazione con l’uomo in più, ma sono ancora i padroni di casa a farsi minacciosi sempre con Sindic al 69’ su palla ferma. Il maceratese calcia una punizione ma pecca di mira e la palla finisce fuori. Un istante prima del triplice fischio è l’Osimana ad avere il pallone buono per il colpo gobbo: David miracoleggia deviando sulla traversa la palla che però resta in gioco, ci si avventa Tittarelli ma Alla sulla linea di porta spazza la sfera. E’ l’ultimo sussulto prima della fine delle ostilità, con l’1-1 che permette alle due compagini di fare un passo in avanti in classifica.

Il Tabellino:

MONTEFANO-OSIMANA 1-1 (1-1 p.t.)

MONTEFANO: David, Calamita, Postacchini, Monaco, G. De Luca (65’ Di Matteo), Guzzini, Alla, Sindic (89’ Stampella), Palmucci (93′ Pjetri), Papa (65’ E. De Luca), Bonacci. All. Mariani

OSIMANA: Piergiacomi, Mosquera, Micucci, Patrizi, Fermani (6’ Bellucci, 55’ Falcioni), Borgese (55’ Buonaventura), Calvigioni (46’ Bambozzi), Bugaro (75′ Pasquini), Alessandroni, Triana, Tittarelli. All. Aliberti

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Bejko (Jesi)

RETI: 38’ Palmucci, 44’ Triana