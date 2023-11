Cordella stoppa il lanciatissimo Chiesanuova: la Jesina impone l'1-1

Si interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive del Chiesanuova, e contestualmente anche l’imbattibilità di Fatone, estremo difensore della squadra di mister Mobili, perforato dopo 537 minuti senza subire gol (l’ultimo incassato contro il Tolentino ad inizio ottobre). Merito di una Jesina che sul neutro di Villa San Filippo mantiene viva la sequenza di risultati utili filati (tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei uscite), grazie alla rete di Cordella che raddrizza la sfida dopo l’iniziale vantaggio dei biancorossi. Alla fine la soddisfazione può dirsi reciproca: il Chiesanuova aggancia in graduatoria a quota 19 l’Urbino, mentre i leoncelli continuano a gravitare nell’orbita play-off.

Poco da segnalare in un primo tempo in cui le formazioni si prendono vicendevolmente le misure, con il gioco che ristagna a centrocampo e conclusioni verso la porta col il contagocce. Partono forte i padroni di casa che guadagnano al 2’ un angolo con Mongiello e vanno in rete un giro di lancette più tardi ma il gol viene annullato per un fallo di mano di Sbarbati su segnalazione dell’assistente del direttore di gara. Stessa sorte per la marcatura di Cordella al 10’, timbrata in posizione di off-side. L’unica parata degna di nota è al 15’ con Pistola che si oppone efficacemente a Sbarbati liberato al tiro da Pasqui.

Subito frizzante la ripresa, che si apre con la rete del Chiesanuova sugli sviluppi di un corner: la palla passa da Iommi a Sbarbati e quindi finisce dalle parti di Canavessio il quale è lesto di testa ad insaccare l’1-0. La Jesina rischia l’inferiorità numerica al 63’ per un intervento deciso di Grillo, già presente sul taccuino dei cattivi, ma perviene al pareggio con l’iniziativa di Trudo, che pochi minuti dopo i suo ingresso in campo pesca con un cross Cordella il quale a distanza di una settimana dalla rete pesante contro il Monturano, va ancora a bersaglio siglando l’1-1. Scoppiettante il finale: leoncelli vicini al ribaltone con Belkaid, ma salvati da Pistola che al minuto 84 dice di no a Carnevali ed in pieno recupero vengono graziati da Defendi che da posizione privilegiata non sfrutta l’assist di tacco di Sbarbati mancando lo specchio, ed al triplice fischio arriva così l’1-1 che permette alle due formazioni di fare un passo in avanti in classifica.

Il Tabellino:

CHIESANUOVA-JESINA 1-1 (0-0 p.t.)

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (67’ Corvaro), Canavessio, Monteneri, Iommi, Badiali (73’ Crescenzi), Carnevali (93’ Trabelsi), Pasqui (55’ Defendi), Bonifazi (85’ Morettini), Mongiello, Sbarbati. All. Mobili

JESINA: Pistola, Grillo (63’ Baah), T. Capomaggio, Lucarini, Brega (78’ Dentice), Zandri, Zagaglia, Re (60’ Trudo), Pesaresi (68’ Belkaid), Marcucci, Cordella. All. Strappini

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Morganti (AP)

RETI: 51’ Canavessio, 69’ Cordella