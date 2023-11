Alessandroni da cineteca: l'Osimana aggancia il Castelfidardo sul gong

Finisce 1-1 al “Diana” tra Osimana e Castelfidardo. Al termine di un match frizzante, i giallorossi colgono un pareggio a tempo quasi scaduto con la rovesciata da cineteca di Alessandroni. I “senza testa” hanno creato alcune palle gol interessanti senza riuscire a capitalizzarle, trovando l’1-1 che sembrava insperato a qualche secondo dal termine. Primo squillo di tromba al 3’ e porta la firma del Castelfidardo: Nanapere recupera una palla buona vincendo un contrasto fuori dall’area e tenta il tiro perpendicolare rispetto alla porta, con la palla che manca di un metro il palo. Risponde per i giallorossi Bugaro: conclusione al 17’ dalla destra dell’area fuori bersaglio. Ancora Osimana con Mosquera al 27’: un bel tiro cross su assist che arriva però dritto nelle mani del portiere. Un minuto dopo si rifanno vivi gli ospiti: Nanapere sfrutta un’incertezza di Micucci dalla fascia laterale e batte a rete ma Santarelli riesce a parare. I padroni di casa tentano il tutto per tutto sul finire della prima frazione di gioco: Bambozzi calcia un corner che trova Mosquera di testa. È solo l’intervento di Cannoni sulla linea di porta ad evitare il gol, e pertanto squadre al riposo sullo 0-0.

Al primo della ripresa sono gli ospiti ad andare subito in attacco: Guella entra nell’area grande e tira verso il palo ma Santarelli blocca in sicurezza. Azione clamorosa al 58’: l’Osimana centra una traversa con un colpo di testa di Tittarelli su punizione dalla fascia. La palla rimbalza sulla traversa e resta in gioco nella mischia, l’Osimana ribatte ma Schirripa si salva. Di nuovo i fidardensi al 68’ con Kurti che tenta il cross dal limite dell’area per Braconi appostato nell’area piccola, però fermato dall’intervento provvidenziale di Micucci. La prima rete del match arriva qualche minuto dopo ed è griffata dagli ospiti. Il Castelfidardo si porta in vantaggio con una palla impazzita nell’area piccola recuperata da Miotto, dopo alcuni attimi concitati provocati da tiri in porta abilmente respinti dall’Osimana. Bambozzi tenta di acciuffare il pari al 90’ con una punizione leggermente decentrata dal limite dell’area grande, con la palla che sfiora il palo prima di finire sul fondo del campo. Quindi, la prodezza da cineteca che fa esplodere il “Diana”: forbiciata spettacolare di Alessandroni e palla in rete per l’1-1 al 94’, sul filo della fine del recupero.

Il Tabellino:

OSIMANA-CASTELFIDARDO 1-1 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (86’ Montesano), Mosquera, Borgese (69’ Triana), Patrizi, Micucci, Bambozzi, Calvigioni, Alessandroni, Buonaventura (76’ Pasquini), Bugaro (46’ Tittarelli). All. Aliberti

CASTELFIDARDO: Schirripa, Fossi (62’ Kurti), Fabbri, Cannoni, Rotondo, Piazze (62’ Morganti), Miotto, Nanapere, Guella (75’ L. Nacciarriti), Braconi (90′ Fabiani). All. Giuliodori

ARBITRO: Naselli (CT)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Bruscantini (MC)

RETI: 78’ miotto, 94’ Alessandroni