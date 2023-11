Osimana con l'abbonamento al pari: finisce 1-1 anche con il Monturano

L’Osimana torna da Campiglione con un punto. Quinto pareggio consecutivo per i giallorossi, numero che sale a sei conteggiando lo 0-0 che ha qualificato i “senza testa” per la finale della coppa di categoria. Al termine di una partita tirata, giocata su un campo non in perfette condizioni, finisce 1-1 per i “senza testa” bravi a recuperare l’iniziale svantaggio con spirito di sacrificio e determinazione anche se, ancora una volta, alcuni episodi non hanno girato a favore dei giallorossi che si devono accontentare di un punto. Che non basta però ad evitare la discesa nella zona play-out, in considerazione della contemporanea vittoria del Tolentino che fa scivolare l’Osimana al dodicesimo posto.

Primo tempo che vede i ragazzi di mister Sauro Aliberti mostrare buone trame di gioco, mentre i padroni di casa giocano di rimessa. Ci prova subito Alessandroni ma Fall è attento, mentre al 28’ sempre Alessandroni è protagonista: colpo di testa perentorio ma la palla si stampa sulla traversa. I locali alla prima vera occasione passano in vantaggio: punizione di Finucci che trova Nacciarriti il quale è lesto a insaccare il gol dell’1-0 con cui si va al riposo lungo.

Ripresa più vivace, con l’Osimana che cerca di rimettere le cose in parità e ci riesce al 52’ con la conclusione di Alessandroni, deviata da un difensore, che sorprende Fall per l’1-1. I giallorossi prendono a macinare gioco e al 67’ ancora Alessandroni, protagonista di giornata, tenta la botta da lontano che si stampa nuovamente sulla traversa. Due minuti tocca a Tittarelli fare sponda per Alessandroni ma la sua conclusione è debole. Nel finale di frazione si fa vedere la squadra di mister Stefano Cuccù ma senza esito e il triplice fischio sancisce così l’1-1 finale.

Il Tabellino:

MONTURANO-OSIMANA 1-1 (1-0 p.t.)

MONTURANO CAMPIGLIONE: Fall, Paniconi, Alouan (85’ Tracanna), Bernacchini (72’ Adami), Finucci, Adami, Islami, Loviso, Rotondo (85’ Smerilli), Bracalente (30’ Ezzaitouni), Nacciarriti (72’ De Carolis). All. Cuccù

OSIMANA: Santarelli, Mosquera, Falcioni, Borgese, Patrizi, Micucci, Triana (84’ Pasquini), Bambozzi, Tittarelli, Buonaventura (68’ Bugaro), Alessandroni. All. Aliberti

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Bilò (AN)

RETI: 38’ Nacciarriti, 52’ Alessandroni