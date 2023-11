Osimana, stavolta il pari è dolce: lo 0-0 col Montecchio vale la finale di coppa

L’Osimana guadagna la finale di Coppa Italia Eccellenza. I giallorossi chiudono con un pareggio a reti bianche la sfida casalinga contro il Montecchio Gallo, forti del 2-0 all’andata che permette di staccare il biglietto per l’ultimo atto della competizione. I “senza testa” tornano così ad affrontare una finale di Coppa dopo quasi 30 anni, la rivale sarà una tra Maceratese e Montegranaro (match di ritorno in programma il 29 novembre, dopo il 2-1 dell’andata in favore dei biancorossi).

Paccamiccio rompe il ghiaccio al minuto 8 con un tiro ravvicinato dall’area piccola che però vola sopra la traversa. Al 17’ è la volta del Montecchio Gallo, con Peroni che dalla fascia tenta di insaccare la palla in rete, ma Piergiacomi c’è e ripara in calcio d’angolo. Al 34’ è Del Pivo ad impensierire la difesa dell’Osimana: riceve dal compagno un angolo nell’area piccola e tenta la conclusione di testa, venendo bloccato dal portiere giallorosso. Il Montecchio Gallo rischia l’autogol al 36’: Fabbri disimpegna rinviando verso la propria porta e sfiorando il palo. L’Osimana podo dopo arriva ad un passo dal goal con Tittarelli pescato sull’angolo nell’area piccola: girata verso la porta con Elezaj che prova ad intervenire e la sfera colpisce la traversa e rimbalza a terra accanto alla linea di porta. Per l’arbitro non è gol ed il gioco prosegue. Ancora Magnanelli al 46’: dall’area ci prova in diagonale ma manca la mira e la palla termina sul fondo vicino al palo.

La ripresa viene inaugurata da Eugenio Dominici che prova a concludere faccia a faccia con Piergiacomi che riesce a bloccare. Replica l’Osimana al 57’ con Tittarelli che recupera la palla a centrocampo e corre fino al limite dell’area di rigore ma il suo passaggio a beneficio di Falcioni vede Elezaj in anticipato. Il Montecchio Gallo riesce ad insaccare la rete al 61’ ma l’arbitro fischia ravvisando una posizione di off-side annullando il gol di Del Pivo. Assedio ospite negli ultimi benti minuti: al 68’ Giunti con una conclusione dall’interno dell’area che però vola alto sulla traversa e Peroni – subito dopo – tira ma viene fermato dall’intervento di Bambozzi. Il forcing dei pesaresi è sterile e non produce ulteriori pericoli, il risultato non si sblocca ed al triplice fischio l’Osimana può festeggiare.

Il Tabellino:

OSIMANA- K-SPORT MONTECCHIO GALLO 0 -0

OSIMANA: Piergiacomi, Paccamiccio (74’ Alessandroni), Mosquera, Borgese, Bellucci, Micucci, Pasquini (88’ Montesano), Bambozzi, Tittarelli (92’ Di Lorenzo), Bugaro (46’ Triana), Mercanti (56’ Falcioni). All. Aliberti

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Fabbri (46’Pizzagalli), Notariale, Giunti (76’ Mazzari), Del Pivo, Paoli, Peroni, E. Dominici, Magnanelli, Peluso, Torelli (80’ Baruffi). All. Lilli

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Frapiccini (MC)