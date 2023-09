Verso Olbia-Ancona, Donadel: «Sfida particolare, dobbiamo essere pronti ad una gara "sporca"»

Forza del gruppo e capacità di approcciare nel modo giusto ad un incontro tanto importante quanto delicato. Saranno due delle caratteristiche necessarie all’Ancona nella trasferta in Sardegna contro l’Olbia, come rimarcato anche da Marco Donadel nella conferenza stampa della vigilia. L’allenatore biancorosso ripone fiducia nel gruppo e nell’equilibrio trovato, sebbene qualche problematica fisica rischierà di assottigliare le scelte per formazione e cambi.

«E’ fondamentale in momenti come questi non perdere le nostre certezze – afferma il tecnico – e non possiamo permetterci di gettare via quanto di buono abbiamo prodotto contro la Juventus. Abbiamo lottato e creato sette o otto occasioni da rete: naturalmente questo non basta, anche i ragazzi lo sanno, non è più sufficiente dire che abbiamo fatto delle cose buone. Siamo usciti da un ciclo duro: i primi test veri sono stati disputati contro l’Entella ed il Gubbio. Adesso i dubbi tattici sono diminuiti, abbiamo trovato un equilibrio che può darci sia certezze che spinta. In settimana ho lavorato sui dettagli con i calciatori disponibili: purtroppo ci sono quattro giocatori con problemi fisici che non hanno potuto allenarsi bene, perché Gatto non sarà della partita, restano da valutare Cioffi, Spagnoli e Paolucci. Quando accadono degli infortuni si aprono opportunità per gli altri giocatori. Fa parte di un percorso di crescita, dove la differenza la fa sempre il gruppo».

«L’Olbia? E’ una squadra che ha già dimostrato contro avversari forti, come Cesena e Carrarese, di aver trovato una propria quadratura. Non penso che possa stravolgere il proprio spartito tattico, il campo non permette giocate sopraffine. Dobbiamo essere pronti ad una partita sporca: la sfida è particolare per le dimensioni del campo e per l’orario delle quattordici, però sono certo che sul terreno di gioco sapremo farci valere. Perucchini? E’ un giocatore importante, di solito i portieri sono le colonne di una squadra, lui è un titolare quindi recuperarlo per noi è molto positivo. Spagnoli? E’ un elemento fondamentale, ma i dati dopo cinque partite non sono indicativi. Anche gli altri inizieranno a fare gol e assist - conclude il mister - anche se lui è determinante per il suo contributo in termini di lotta».