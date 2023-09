Ancona, Micciola dissipa ogni dubbio: «Squadra più forte dell'anno scorso»

Aveva dichiarato come quello attuale sia il momento più difficile dal suo arrivo in Ancona. Ma Francesco Micciola, direttore sportivo dei biancorossi, prende di petto le criticità emerse in questo avvio di torneo e prova a pensare positivo. Guarda avanti, il ds, scommettendo sul gruppo che ha allestito lavorando con lo staff tecnico, sulle sue qualità, confidando in un’inversione di rotta necessaria per risollevare le sorti della squadra, e chiedendo il sostegno del popolo dorico per attraversare le acque agitate in cui naviga la formazione di Donadel.

«Il momento non è positivo – ha dichiarato il direttore sportivo ai microfoni di Radio Tua – siamo alla quinta giornata, sicuramente mi aspettavo di più e dobbiamo reagire: solo con determinazione e lavoro, dando supporto alla squadra e a tutto lo staff, ne usciremo. Basta poco per riaccendere la scintilla, per me la squadra non è scarsa, è anzi più forte dello scorso anno. Il mercato? Le nostre sono state scelte tecniche, questi ragazzi ci daranno soddisfazioni, arriverà il momento in cui prenderanno i punti che dovranno fare. I giocatori sono stati presi in condivisione con l’allenatore, e nell’ultima settimana si sono create delle situazioni di scambio: Simonetti volevamo tenerlo, ma in extremis ha avuto la possibilità di andare a strappare un contratto con il Benevento facendo anche una buona plusvalenza. Voleva andare via a tutti i costi, ed abbiamo preso Coli Saco dal Napoli».

Nell’analisi di questo primo mese di stagione, Micciola parla anche della società, sottolineando come la progettualità del club preveda attenzione non solo alla creazione del centro sportivo, ma anche alle vicende della prima squadra. «In queste prime giornate stiamo facendo fatica – prosegue – e dobbiamo trovare la quadra, senza dimenticare che sono arrivati dei giocatori in condizioni fisiche carenti. Io capisco tutti, la situazione sembra molto negativa, i numeri parlano chiaro: non sono stupido, me ne rendo conto anche io. Lo scorso anno abbiamo fatto meglio nei playoff, ma in campionato peggio del primo quando eravamo Ancona-Matelica. Crediamo che con giocatori più forti a livello fisico, ottimi giovani peraltro, faremo la nostra parte, perché a volte si parte male, poi le cose cambiano. La difesa sotto accusa per le reti incassate con la Juve? Ci sono state due-tre ripartenze, nel nostro momento migliore: stavamo attaccando, c’eravamo andati vicini ma ci hanno puniti. Ad Ancona stiamo bene, il Presidente non ci fa mancare nulla: Tiong è lontano, ma molto presente. La società vuole fare il centro sportivo, è fondamentale per la città di Ancona, ma la squadra non viene meno. A differenza di altri club che spendono, noi facciamo sostenibilità anche attraverso il minutaggio. Le risorse non mancano, tutt’altro».

Il direttore sportivo si sofferma anche sui singoli. «Era necessario cambiare così tanto? Non abbiamo capovolto la rosa. La base è di 9 giocatori che già c’erano – rileva Micciola – a Cesena in campo ce n’erano sei della squadra dello scorso anno. Perucchini? Ha avuto un problema all’adduttore, sarà in campo al Paolinelli e domenica spero possa essere in campo a Olbia. Senza nulla togliere a Vitali, che ha dimostrato essere un uomo: poteva alzare bandiera bianca, invece ha stretto i denti giocando con una micro-frattura alla mano e per questo lo ringrazierò sempre. Pellizzari sta recuperando, ho molta fiducia in lui, Cella è un 2001 con un grande carattere, Marenco è un giovane di proprietà che sta facendo molto bene. L’esperienza magari ci può mancare, ma io sono fiducioso: invertire la rotta è il nostro obiettivo».