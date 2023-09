Ancona, che sia una "isola...felice": dorici ad Olbia per riscattarsi

L’Ancona vola ad Olbia alla ricerca della sua identità, ma soprattutto dei tre punti che permetterebbero di ripartire dopo le ultime due sconfitte con Cesena e Juventus. Il ritmo frenetico imposto da questo mese di ottobre, che vedrà i biancorossi scendere in campo sette volte, permetterà di mantenere alto il livello di concentrazione richiesto da questa sequenza di impegni ravvicinati, ma anche imprimere una svolta rapida. La classifica, del resto, è chiara, così come l’esortazione dei tifosi alla fine della sfida casalinga contro i bianconeri a dare risposte in campo dopo un avvio deludente. Le criticità da superare, nella trasferta in Sardegna, non sono solo legate alla “logistica” e quelle sollevate da un momento delicato in termini di risultati e graduatoria. Non sarà infatti della partita Gatto, fermato da una lesione di secondo grado al muscolo lungo della coscia sinistra, restano in dubbio Spagnoli (febbricitante) il quale potrebbe essere avvicendato da Kristoffersen e Cioffi che sta recuperando dalla botta che lo ha obbligato al forfait nell’ultima gara. Dovrebbe essere regolarmente impiegato dal 1’ Paolucci, così come Perucchini che riprenderà il suo posto tra i pali.

L’avversario ed i precedenti

La formazione di mister Greco è partita col piede giusto, battendo Cesena e Vis Pesaro, per poi frenare pareggiando in rimonta ad Arezzo ed a reti inviolate in casa contro la Carrarese, e cedendo nettamente in casa nel derby contro la Torres che sarà anche l’avversario nel primo turno di Coppa Italia, in programma mercoledì sera al “Vanni Sanna” di Sassari. I precedenti vedono il primo incrocio tra le due formazioni alla fine degli anni ‘60, in Serie C, con la vittoria di misura della squadra isolana nel torneo 1968/69 davanti al proprio pubblico. L’ultima risale invece a primavera 2022, con il 2-0 al “Del Conero” (in controtendenza con i due k.o. incassati in regular season) che concluse il cammino nei play-off dei dorici. Nello scorso torneo Ancona corsara al “Nespoli” (4-2, doppietta di Spagnoli), e pareggio 1-1 in riva all’Adriatico con la rete dei sarda firmata dal solito Ragatzu - autore della doppietta per i galluresi nella gara d’andata – a cui rispose Simonetti per i dorici. Nella fila dei bianchi mancherà Dessena, che si è sottoposto la scorsa settimana ad un trattamento medico di pulizia del menisco: possibile la conferma di una diga mediana composta da Biancu e La Rosa, con un pacchetto di trequartisti – che prevederà Ragatzu in posizione centrale – ad innescare il vertice offensivo Nanni.

Olbia-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Olbia-Ancona, in programma domenica 1° ottobre settembre allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia a partire dalle 14, sarà trasmessa da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Domenico Leone di Barletta, con l’assistenza di Rodolfo Spataro di Rossano e Gian Marco Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Daniele Aronne di Roma 1.