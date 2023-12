"Flash" Piermattei spiana la strada al Marina: 3-1 al Mondolfo e nuovo aggancio alla zona play-off

La sesta vittoria in campionato riporta il Marina in orbita play-off. I biancazzurri sbloccano la gara durante il primo giro di lancette, ma solo in pieno recupero timbrano le rete della sicurezza, contro un Atletico MondolfoMarotta che negli ultimi due impegni in trasferta aveva fatto bottino pieno contro Vismara (prossimo avversario della formazione di mister Giorgini) e Fermignanese. La partenza dei padroni di casa è fulminante: Rossini dietro per Medici, lancio lunghissimo in profondità sulla destra per Piermattei il quale dalla linea di fondo campo non trova di meglio che crossare teso in area, forse il vento o forse un effetto diabolico sta di fatto che Mattioli, estremo difensore della squadra ospite, para oltre la linea di porta. Sono trascorsi appena 25 secondi dal fischio d’inizio ed il Marina passa già a condurre. La rete del 2-0 prende forma poco dopo: al 10’ Rossetti imbuca per Gabrielli prendendo d’infilata la difesa dell’Atletico e stoccata chirurgica a fil di palo per il raddoppio.

Il MondolfoMarotta alza i giri del motore nella ripresa: al 68’ un incontenibile Rragami (migliore in campo) riesce a crossare dalla linea di fondo a centro area a beneficio di Paolini il quale con tocco sottomisura accorcia. Il Marina stringe i denti per difendere il vantaggio, ed in pieno recupero mette in cassaforte i tre punti con la più bella rete della giornata: al 93’ fa tutto Pierandrei, che lanciato lungo in profondità dal baby Moliterni, salta il suo marcatore diretto e con uno strabiliante pallonetto fa secco Mattioli per il 3-1 preludio al triplice fischio.

Il Tabellino:

MARINA-ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 3-1 (2-0 p.t.)

MARINA: Ricci, Medici, Cucinella, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Sabbatini, Testoni (78’ Frulla), Gabrielli (75’ Pierandrei), Rossini (75’ Moliterni), Piermattei (88’ Catalani). All. Giorgini

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli, Orciani, Scrosta, Morganti, Gregorini, Tamburini, Creatore (62’ Bertarelli), Marconi, Rragami, Pantaleoni, Paolini. All. Sartini

ARBITRO: Bardi (MC)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Belleggia (FM)

RETI: 1’ Piermattei, 10’ Gabrielli, 68’ Paolini, 93’ Pierandrei