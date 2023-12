Il vento soffia "contro" l'Osimo Stazione, la Pergolese passa al "Bernacchia"

Vento forte, fortissimo. Non può e non deve essere un alibi, perché ha soffiato sul campo per entrambe le contendenti. Ma che quel vento abbia “detto” male all’Osimo Stazione è altrettanto certo, con gli episodi di chiave della partita che hanno girato storto ai biancoverdi. Al “Bernacchia – ASA Arena” è così la Pergolese a prevalere, a cui va dato anche il merito di aver saputo sfruttare nella maniera migliore qualche errore di troppo commesso dalla squadra di Michettoni, che nell’economia del punteggio finale ha finito per essere pagato in maniera salata.

L’avvio dell’Osimo Stazione Conero Dribbling è assai propositivo, con Masi in particolare che al 13’ sfiora la rete. Poco prima invece un fallo su Camilloni lanciato a rete era stato sanzionato con un giallo che sapeva di arancione o rosso. Al 18’ al primo tentativo, gli ospiti passano: segna Salsiccia, che ribadisce in rete una palla terminata incredibilmente sul palo, spinta dal vento, dopo un calcio di punizione all’apparenza innocuo. La reazione locale c’è: ci provano Pesaresi e Camilloni, senza pungere davvero. Al 40’ il raddoppio degli ospiti, con un missile di Alessandri sotto l’incrocio che vale lo 0-2 il quale non rispecchia quanto proposto dal primo segmento di gara. Nel secondo tempo, al 70' con una punizione magistrale Rinaldi dimezza lo svantaggio. Due minuti dopo Aluigi con un miracolo nega il gol a Pesaresi. Nel finale, a 5 minuti dal termine, Bucefalo chiude i giochi finalizzando una azione nata da calcio d’angolo.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-PERGOL ESE 1- 3 (0- 2 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Pizzuto, Caruso (57’ Giuliani), Staffolani, Ippoliti, Rinaldi, Gyabaa Douglas, Giri (57’ Coppi Markiewicz), Pesaresi, Camilloni, Masi. All. Michettoni

PERGOLESE: Aluigi, Salsiccia, Fontana, Bartolucci (59’ Petrucci), Lattanzi, Savelli, Anastasi, Gaia, Fraternali (71’ Marinelli), Alessandri (71’ Rebiscini), Bucefalo (88’ Saudelli). All. Guiducci

ARBITRO: Fiermonte (MC)

ASSISTENTI: Gorreja (AN), Riggio (MC)

RETI: 18’ Salsiccia, 40’ Alessandri, 70’ Rinaldi, 84’ Bucefalo