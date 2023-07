Doppietta argentina in casa leoncella: per la Jesina ecco Thiago e Polo Capomaggio

Doppietta...made in Argentina per la Jesina, il cui organico si allarga con una conferma ed una new-entry di taglio sudamericano. Thiago Capomaggio, difensore mancino classe 2000, vestirà ancora il biancorosso, ma nel roster della stagione 2023/2024 ci sarà anche Polo, fratello minore del difensore leoncello.

Thiago non ha bisogno di presentazioni, essendosi fatto conoscere nell'ultimo anno, protagonista nella prima parte di campionato fino all'infortunio, con la sua grinta in difesa e alcune incursioni in attacco che gli hanno permesso di segnare sia in campionato che in coppa. Dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile dell’Estudiantes La Plata ed aver esordito nella Primera C (quarta divisione argentina) con i Defensores De Cambaceres, nell’estate del 2019 giunge in Italia giocando con la Stilese a Tassone, Eccellenza calabrese, vincendo il campionato. Si trasferisce poi alla Gioiese 1918, nel campionato di Promozione calabrese, e infine nell’ultima stagione alla Pro Dronero, formazione militante nell’Eccellenza del Piemonte.

Due anni più piccolo è invece Polo, che ha a centrocampo la sua collocazione naturale. Cresciuto in Argentina nelle giovanili dell'Estudiantes de la Plata, la scorsa stagione ha militato nel Montescaglioso Calcio, squadra che milita nel campionato lucano di Eccellenza.