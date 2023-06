Jesina, quattro conferme e la "new-entry" Moscatelli

Comincia a prendere forma la Jesina versione 2023/2024. La dirigenza ha già iniziato a portare avanti il lavoro di ritocco dell’organico che prenderà parte al prossimo torneo di Eccellenza, pilotato da Simone Strappini. Il primo annuncio è legato alla conferma di quattro elementi che hanno concluso la stagione con la maglia biancorossa: sicuri di vestirla anche il prossimo anno saranno l’esperto attaccante Kevin Trudo, Manuel Garofoli (che a parte una parentesi a Montefano ha sempre sposato la causa leoncella), Luca Giovannini (già protagonista negli anni passati con la maglia della Jesina in Serie D) ed il ventunenne jolly offensivo Edoardo Nazzarelli.

Parallelamente, si registra anche il primo movimento in entrata. Il club biancorosso ha infatti perfezionato l’ingaggio dell’estremo difensore Jacopo Moscatelli. Il portiere classe 1992, originario di Senigallia, ha iniziato la carriera nella squadra della sua città collezionando oltre 100 presenze tra Promozione ed Eccellenza. Nelle stagioni successive si è messo alla prova nelle categorie superiori scendendo in campo in qualche occasione anche tra i professionisti con le maglie di Maceratese e Santarcangelo. Infine, dopo essere stato con Savignanese, Tuttocuoio e Atletico Marotta Mondolfo, nell’ultima stagione ha indossato i colori giallorossi del Cattolica Calcio in Eccellenza.