Jesina, accordo di collaborazione con la Junior. Sul fronte mercato si avvicina Pesaresi

Grande fermento in casa Jesina, dove si continua a monitorare con attenzione il mercato regionale per puntellare la rosa a disposizione di mister Strappini. Dopo aver tagliato il traguardo nelle operazioni che porteranno il portiere Moscatelli e l’attaccante Cordella a vestire il biancorosso, la dirigenza leoncella è sulla tracce di due pedine della rosa della Vigor Senigallia, che ha completato la stagione finendo seconda in Serie D alle spalle del Pineto promosso in Lega Pro. Fari puntati su Alessandro Pesaresi, che in rossoblù ha collezionato 27 presenze nel torneo concluso, ma anche sul difensore Filippo Rotondo, conteso dal Castelfidardo che al momento sembra essere in leggero vantaggio.

Intanto, la Jesina Calcio e la Junior Jesina comunicano di aver raggiunto un accordo di collaborazione, nel rispetto delle proprie autonomie, al fine di sviluppare un programma di crescita professionale e sportiva dei ragazzi dei settori giovanili. I rispettivi presidenti, Chiariotti Giancarlo e Sirio Tantucci, hanno sottolineato l’importanza di avviare un percorso propedeutico all’unione in un'unica società che possa mettere a disposizione di tutti i propri tesserati le migliori opportunità, sia per il calcio che per il calcio a 5, e le competenze, oltre che la possibilità rafforzata di investire nelle varie strutture sportive.

Ove necessario, in questo periodo transitorio, sarà valutato l’interscambio di alcuni tesserati per favorire la crescita sportiva e professionale di tutti i tesserati. Entrambi i presidenti e i lori più diretti collaboratori, riunitisi negli ultimi periodi per definire i termini dell’accordo, esprimono piena soddisfazione e rinnovata reciproca fiducia per quello che vorrà essere un progetto a sostegno della città e dello sviluppo sportivo dei ragazzi del territorio.