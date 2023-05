La Jesina ha scelto: in panchina siederà Simone Strappini

Al termine di una stagione conclusa con un risultato al di sotto delle aspettative, la Jesina decide di ripartire dal tecnico che ha concluso l’anno sulla panchina biancorossa. La dirigenza ha infatti comunicato che sarà Simone Strappini a guidare la squadra leoncella nel torneo di Eccellenza 2023/2024. Da cinque anni alla Jesina, un anno con gli allievi e poi alla guida della Juniores con cui ha affrontato campionati nazionali e regionali, Simone ha progressivamente fatto crescere e proposto per la prima squadra giovani sempre interessanti che hanno anche avuto diverse convocazioni nelle rappresentative regionali e nazionali di categoria.

In precedenza per due anni allenatore della Passatempese in Promozione, Simone, ex giocatore della Jesina in serie D nella stagione 2013/14 conclusasi a marzo a causa di un importante infortunio al ginocchio, ha già avuto modo in questi anni di guidare la prima squadra in varie occasioni. Tra l’altro, è stato infatti Strappini a sedere in panchina in occasione dell’ultimo incontro del torneo appena concluso, dopo il divorzio del club jesino dal fratello Marco (per oltre un decennio bandiera del sodalizio biancorosso) e le dimissioni di Michele Di Ruscio, il quale aveva assunto la guida tecnica dopo la scelta di Marco Strappini di passare la mano. Simone sarà affiancato da Mirco Montecchiesi come collaboratore tecnico e Alessandro Gambella quale preparatore atletico, già oggi in staff alla società stessa.