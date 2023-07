Jesina, torna Zagaglia ed arriva il bomber Cordella

Un gradito ritorno ed un volto nuovo nella nuovo “giro” di acquisti comunicati dalla Jesina. La dirigenza leoncella ha infatti reso noto nel week-end che anche Lorenzo Zagaglia e Giovanni Cordella vestiranno il biancorosso nel prossimo campionato di Eccellenza. Per il primo, centrocampista classe 2000, si tratta di un ritorno a Jesi, vista la sua presenza nel roster della stagione 2021/2022, culminata con la finale play-off. Dopo il trasferimento in Germania per motivi di studio nell’ultimo anno, nel corso del quale ha comunque continuato a giocare, Zagaglia è rientrato...alla base e sarà a disposizione del tecnico Strappini. Così come Giovanni Cordella, nome che è stato più volte accostato alla Jesina e che i rumors di mercato davano già come colpo sicuro. Il venticinquenne attaccante scuola Gubbio ha nel suo curriculum anche la militanza in Serie D, mentre nell’ultimo biennio ha difeso i colori dell’Atletico MondolfoMarotta in Promozione sfiorando il tetto delle trenta reti complessive.

Prende forma anche lo staff tecnico biancorosso, che comprenderà anche lo jesino Paolo Ferretti, 52 anni, in qualità di nuovo allenatore della Juniores. Ha avuto un ottimo passato da giocatore con diversi campionati al suo attivo tra Eccellenza e Promozione con Biagio Nazzaro Chiaravalle, Borgo Minonna, Monserra e Real Vallesina. Da oltre 20 anni ha allenato sia in Promozione che in Prima Categoria e negli ultimi anni in vari settori giovanili, e ricoprirà anche il ruolo di responsabile tecnico del settore agonistico della Jesina. Collaborerà, inoltre, con la dirigenza della Jesina per rafforzare la nuova collaborazione con la Junior Jesina al fine di sviluppare un programma di crescita professionale e sportiva dei ragazzi dei settori giovanili. A lui il compito di confermare gli ottimi risultati degli scorsi anni ottenuti in questa categoria dai ragazzi guidati da Simone Strappini, con il quale ora dovrà fattivamente collaborare per la formazione e la crescita dei nuovi Juniores dei prossimi anni.