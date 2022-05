Arbitro ko, tutti negli spogliatoi: Barbara-Vigor sospesa al 45'

Si chiude al termine del primo tempo l’attesa sfida del Comunale di Barbara tra l’Ilario Lorenzini e la Vigor Castelfidardo. Un infortunio occorso al signor Giorgiani di Pesaro, fischietto del match, obbliga le due formazioni a tornare definitivamente negli spogliatoi dopo 45’ di partita, con il punteggio di 2-1 in favore degli ospiti. Match che è quindi rinviato a data da destinarsi, e che verrà ripreso con lo svolgimento della seconda metà di gara.

I padroni di casa, in serie positiva da quattro incontri e con nove punti incamerati nelle ultime tre uscite casalinghe, approcciano meglio al match e si rendono subito pericolosi. Lombardi, estremo difensore biancazzurro, è chiamato ad uscire per sventare una manovra offensiva dell’Ilario Lorenzini già al 4’, ed al 6’ si oppone bene alla punizione calciata dal limite da Carboni. Già al minuto 8 il direttore di gara accusa un problema di natura fisica e deve ricorrere all’intervento dello staff sanitario locale, ma dopo un’interruzione di 6 minuti il gioco riprende regolarmente. I ritmi restano alti, prende coraggio la Vigor che al 16’ si affaccia dalle parti di Minardi ma Guerra sbroglia provvidenzialmente, emulato al 20’ da Cardinali che libera l’area su un insidioso traversone di Storani. Risponde il Barbara al 20’, che non approfitta con Carboni di un’uscita incerta di Lombardi, ma rimedia al 26’ con la stoccata di Capecci che sblocca il punteggio.

Al 35’ la formazione di Ciattaglia ha la palla buona per il doppio vantaggio, ma Rossini difetta nel controllo su suggerimento di Sabbatini ed agevola così l’intervento in uscita di Lombardi. L’incertezza dei locali viene cinicamente punita dalla Vigor, che al 37’ pareggia i conti con Rombini, lesto nel girarsi all’interno dell’area piccola e da distanza ravvicinata trova il guizzo che vale l’1-1. Nel breve volgere di due minuti la Vigor completa il ribaltone: palla rubata da Luca Polzonetti, traversone al centro dove ancora Rombini è puntuale a deviare di testa il pallone che si insacca alle spalle di Mainardi. Ultimi sussulti nei quattro minuti di recupero, con Carboni che non inquadro lo specchio della porta e sul fronte opposto Rombini cerca la tripletta ma la deviazione del portiere locale manda la sfera in corner. L’infortunio dell’arbitro congela, per il momento, l’1-2 maturato dopo i primi 45’, punto da cui si ripartirà nel recupero ancora da pianificare.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – VIGOR CASTELFIDARDO

(Sospesa sul punteggio di 1-2)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Tamburini, Sanviti, Cardinali, Guerra, Rossini, Sebastianelli, Capecci, M. Carboni, Sabbatini. All. Ciattaglia

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Lu. Polzonetti, Mosca, Marconi, Ciucciomei, Gambacorta, Carini, Rombini, Terrè, Storani. All. Manisera

ARBITRO: Giorgiani (PU)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Murarasu (AN)

RETI: 26’ Capecci, 37’ e 39’ Rombini