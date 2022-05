Magia di Santoni, pareggio in rimonta per i Portuali contro il Barbara

Al “Giuliani” di Torrette, il triplice fischio sancisce un 1-1 all’insegna dell’utilità. Un punto comodo per i Portuali, che muovono una classifica cortissima e mantengono l’imbattibilità casalinga, ed un punto importante anche per l’Ilario Lorenzini, che ha affrontato la formazione dorica a viso aperto riuscendo anche a portarsi in vantaggio. I “Dockers” scivolano quindi al terzo posto, in una giornata che ha visto le dirette concorrenti agli spareggi promozione rallentare e frenare, mentre il Barbara accorcia il divario lo separa dal lotto delle prime cinque, che ora ammonta a due lunghezze.

Match gradevole, con la prima occasione degna di nota al 20’ quando una velenosa punizione di Mascambruni obbliga Minardi alla deviazione in angolo. La squadra anconetana continua a premere, ci prova ancora con De Marco (conclusione debole) e poco dopo con Gioacchini che guadagna un corner. Si fa vivo anche il Barbara, che al 30’ sfiora il gol con un tiro di Capecci sul quale è provvidenziale Tavoni che si rifugia in calcio d'angolo. A fine frazione, l’Ilario Lorenzini passa: fa le prove generali al 41’ con Marco Carboni che pecca di egoismo e non inquadra lo specchio della porta, facendosi perdonare al 43’ con una pregevole punizione che centra la traversa, ma propizia così il tap-in di Sanviti che sottomisura regala agli ospiti l’1-0 con cui si chiude la prima metà di gara.

L’undici di Ceccarelli parte a spron battuto dopo l’intervallo: al 55’ con Ribichini che non trova il bersaglio ed al 57’ con Pelosi che porge a Gioacchini, il quale però non riesce a trovare la zampata giusta. Pochi minuti più tardi è la perla di Elia Santoni a ristabilire la parità: gran tiro da posizione defilata indirizzato nell’angolo sul palo più distante, dove Minardi non può arrivare. Finale con i dorici che sfiorano il colpaccio: Ribichini da fuori area alza troppo la mira e Lucci manca di poco la deviazione di testa da distanza ravvicinata. Finisce 1-1: giusto così.

Il Tabellino:

PORTUALI – ILARIO LORENZINI 1-1 (0-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Gambelli (46’ Bozzi), Ribichini, Santoni, Savini (66’ Severini), Gasparini, Pelosi (89’ Remedi), Sassaroli, Gioacchini, Mascambruni (74’ Moretti), De Marco (81’ Lucci) All. Ceccarelli

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Tamburrini, Sanviti, Cardinali, Guerra, Rossini (89’ Palazzi), Sebastianelli, Capecci, Carboni, Sabbatini All. Ciattaglia (squalificato)

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Bruscantini (MC)

RETI: 44’ Sanviti, 62’ Santoni