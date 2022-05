Vigor, bis in Coppa: batte ancora la Fermignanese e vola in finale

Missione compiuta per la Vigor Castelfidardo, che dopo aver messo le mani sulla finale di Coppa Promozione imponendosi 3-1 nel match di andata, bissa l’affermazione dello scorso 13 aprile superando 2-0 al “Gabbanelli” la Fermignanese. Mercoledì 18 atto conclusivo della manifestazione, tra i biancazzurri ed il Potenza Picena che nella parte opposta del tabellone si è sbarazzato della Futura 96 grazie ad un doppio 2-1.

Ampio turn-over per ambedue i tecnici, nell’ottica di volata play-off che nel girone A vede sia i fidardensi che i pesaresi in lotta per inserire il proprio nome nella griglia degli spareggi promozione. Le buone intenzioni degli ospiti, che cominciano mostrando più spirito di iniziativa, vengono subito smorzate dalla rete del solito Ardit Tonuzi, che ben imbeccato da Santoni mette nel sacco il pallone dell’1-0. Poco altro da segnalare in una prima frazione che scivola via senza sussulti. A metà ripresa arriva il guizzo di Terré, che fissa il punteggio sul definitivo 2-0.

Per la Vigor Castelfidardo arriva così la terza finale nelle ultime cinque edizioni della coppa di categoria, ma l’attenzione è subito catalizzata nuovamente dal campionato, con la delicata sfida di sabato sul campo dell’Ilario Lorenzini Barbara che rappresenta il match di cartello della ventinovesima giornata. Impegno esterno anche per la Fermignanese, attualmente quarta, di scena a Pesaro contro un Villa San Martino a caccia di punti salvezza.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – FERMIGNANESE 2-0 (1-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Fatone, Gambacorta, Stacchiotti (18’ Marsili), Ciucciomei, Marconi (46’ Lo. Polzonetti), Santoni (74’ Mosca), Terré, Carini (46’ Arifi), Storani, Tonuzi, Domenichetti (66’ Grayaa). All. Manisera

FERMIGNANESE: Paolucci (38’ Gualazzi), Catalano, Martella, Gasperoni, Mariotti, Cleri, Pagliardini, Hoxha, Izzo, Sarout, Bruscia. All. Teodori

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Bruscantini (MC)

RETI: 17’ Tonuzi, 69’ Terré