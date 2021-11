Il Barbara c'è, 2-0 ai Portuali e secondo posto

E’ del Barbara il big match dell’undicesima giornata di Promozione. Un 2-0 sui Portuali che lancia l’Ilario Lorenzini al secondo posto in graduatoria ad un’incollatura dall’Osimana capolista (in campo questo pomeriggio contro il Valfoglia) e le permette di agganciare la Passatempese in frenata contro il fanalino di coda Cantiano.

La partita di cartello si rivela tale già dai primi giri di lancette: è il 6’ quando su una punizione laterale battuta da Mascambruni, Severini è puntuale e mette nel sacco il pallone dell’1-0, ma il gol viene annullato su segnalazione dell’assistente che ravvisa una posizione di off-side. Tre minuti dopo il gol, buono, arriva nella porta opposta: azione Sabbatini-Rossini, traversone a beneficio di Capecci che batte Tavoni e sblocca il punteggio. La reazione dei dorici c’è, e prende forma con una conclusione di Marzioni al minuto 21 che trova pronto Minardi alla risposta. Al 37’ il Barbara raddoppia: Capecci raccoglie un filtrante e viene messo giù in area. L’arbitro indica il dischetto, Cardinali non sbaglia ed è 2-0. Prima del riposo, i “Dockers” ci riprovano, ma il calcio piazzato di Mascambruni fa terminare il pallone solo vicino all’incrocio dei pali.

Ripresa che presenta un naturale tema tattico: la squadra anconetana preme alla ricerca del gol, i padroni di casa controllano e ripartono in contropiede. Al 60’ sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina è Lanari ad impegnare Minardi con una sberla dal limite, ma al contempo la gara viene in parte condizionata dal nervosismo, con il direttore di gara che estrae diversi cartellini per sedare gli animi. Ancora Portuali al 75’, di nuovo Lanari il cui tiro al volo trova il portiere dei locali pronto, non così Lucci il cui tap-in non inquadra lo specchio della porta. Praterie per il Barbara, che al minuto 88 può timbrare il tris, ma la ripartenza veloce non è finalizzata da Sabbatini che calcia addosso a Tavoni, ed il punteggio non cambierà fino alla conclusione.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – PORTUALI 2-0 (2-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Aiudi, Gregorini, N. Carboni, Cardinali, Rossini (72’ Palazzi), Sebastianelli, Capecci, M. Carboni, Sabbatini (89’ Abbruciati). All. Ciattaglia

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Polidori, Bozzi (56’ Lanari), Savini, Gasparini (90’ Susini), Rinaldi (60’ Mossotti), Remedi, Ferrante (72’ Lucci), Mascambruni, Marzioni. All. Ceccarelli

ARBITRO: Denti (PU)

ASSISTENTI: Zela (AN), Tidei (FM)

RETI: 9’ Capecci, 37’ Cardinali su rig.