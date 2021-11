Portuali implacabili: 2-0 al Montecchio e secondo posto

I Portuali fanno rientrare il carrello e decollano in classifica, posizionandosi sul secondo gradino del podio – in compagnia della Passatempese - a due incollature dalla capolista Osimana. Merito del successo per 2-0 sul Montecchio, che non solo incrementa il bottino interno stagionale – arrivato a quota 13 punti – ma conferma anche l’imbattibilità casalinga dei “Dockers”, unica squadra del Girone A di Promozione a non aver mai perso davanti al proprio pubblico nelle cinque gare sin qui disputate.

Gara gradevole, equilibrata e giocata a viso aperto dalle due squadre specialmente nel primo tempo. A far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei padroni di casa è l’episodio che cade al minuto 27, quando Savini – difensore divenuto ormai un habitué del tabellino marcatori, dopo la doppietta al Valfoglia di sette giorni fa – trafigge l’estremo difensore ospite Celato correggendo in rete una punizione velenosa di Mascambruni.

Poco altro da segnalare nei primi 45’, mentre al rientro dagli spogliatoi il K-Sport si riversa in avanti cercando il pareggio, il match diventa più spigoloso ed il taccuino dell’arbitro si apre ripetutamente per annotare i vari ammoniti. A farne le spese, in seguito, saranno Peluso (al 75’, colpo a Gasparini) e Rossi (al 93’ per plateali proteste) che raggiungeranno anzitempo gli spogliatoi. Il forcing finale del Montecchio viene contenuto bene dalla formazione anconetana, che in pieno recupero – su un’azione di ripartenza – riesce anche a pervenire al raddoppio grazie a Lanari, che chiude i conti fissando il punteggio sul 2-0 finale.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – K SPORT MONTECCHIO 2-0 (1-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Polidori (75’ Susini), Bozzi, Savini, Gasparini, Rinaldi, Remedi, Ferrante (63’ Lanari), Mascambruni (86’ Garuti), Marzioni (75’ Mossotti) All. Ceccarelli

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Cereti (77’ G. Liera), Beninati, Bracci, Mazzoli, J. Liera, Bastianoni, Tonucci (86’ Federici), Mancini (77’ Mazzari), Peluso, Rossi All. Marchetti

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Giannelli (PU)

RETI: 26’ Savini, 94’ Lanari