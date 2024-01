Fumogeni in curva al "Del Conero", Daspo di un anno a due tifosi del Perugia

ANCONA – Sono stati individuati dal servizio di videosorveglianza interna dello stadio, intenti ad accendere fumogeni all’interno del settore a loro riservato ed a lasciarli poi cadere creando oggettivo pericolo per tutti i presenti. Il Questore di Ancona ha così emesso due Daspo a carico di due tifosi perugini, presenti allo stadio “Del Conero” di Ancona in occasione del match valevole per il campionato di LegaPro, disputato dalla squadra umbra contro l’Ancona lo scorso 5 novembre.

I due supporters biancorossi, di circa trentanni, identificati dalla Polizia Scientifica, sono stati raggiunti del provvedimento che impedirà loro, nel prossimo anno, di accedere ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio. Nell’ambito dello stesso incontro, il Questore aveva già provveduto a notificare altri 5 Daspo ad altrettanti ultras dell’Ancona, i quali durante la fase di afflusso pre-match si erano radunati in attesa della tifoseria ospite nei pressi del centro Commerciale Lidl: la Polizia recatasi sul posto aveva poi individuato il gruppo sequestrando bastoni in plastica, passamontagna e fumogeni.