Eccellenza, il programma della settima giornata

E’ la sfida del “Diana” di Osimo a rappresentare il clou della settima giornata del torneo di Eccellenza. Le due imbattute capoliste si fronteggiano in un match che potrebbe già fornire una prima indicazione sui rapporti di forza nella lotta per l’élite del massimo campionato di categoria. Il turno si apre con l’anticipo della Maceratese, rinvigorita dall’exploit di Fabriano, che riceverà la visita dell’ambizioso Colli: i biancorossi proveranno a ritrovare i tre punti tra le pareti domestiche, che mancano dal debutto casalingo stagionale. A costituire motivo di interesse è anche l’incontro tra Marina e Castelfidardo: ancora a secco di vittorie, sul fondo della classifica, per le due squadre l’imperativo è non sbagliare per non perdere ulteriore terreno dalla zona tranquillità che si sta lentamente allontanando. Discorso analogo per l’altra Cenerentola del torneo, ovvero il Porto Sant’Elpidio, che attende l’Urbino sorpresa del torneo ed ulteriormente rilanciato dalla qualificazione alla semifinale della coppa di categoria.

La controcopertina del settimo turno è Jesina-Valdichienti Ponte che mette di fronte due tra le realtà più ambiziose del lotto: i leoncelli puntano a confermarsi tra le mura amiche in attesa di sbloccarsi anche in trasferta, dove non è ancora mai arrivato l’en-plein. Un occhio alla zona play-off lo rivolge anche la Forsempronese, desiderosa di tornare al successo contro il Chiesanuova dopo aver messo in cassaforte un solo punto nelle ultime tre uscite. Il confronto di Montegranaro tra Sangiustese e Fabriano Cerreto è invece per ambedue le squadre il trampolino buono per balzare in avanti e tenere a debita distanza la zona...arancione della classifica. Completa il quadro la partita di Gallo di Petriano tra Atletico e Montefano. Questo il quadro dei match previsti dal settimo turno:

sabato 22 ottobre ore 15:

Maceratese - Atletico Azzurra Colli

domenica 23 ottobre ore 15,30:

Sangiustese - Fabriano Cerreto

Marina - Castelfidardo

Jesina – Valdichienti Ponte

Osimana – Atletico Ascoli

Atletico Gallo – Montefano

Forsempronese – Chiesanuova

Atletico Porto Sant’Elpidio – Urbino