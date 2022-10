Osimana-Atletico Ascoli: al "Diana" capoliste contro

Una partita che potrebbe tranquillamente essere una finale, con due squadre di altissimo livello che nel campionato di Eccellenza hanno già cominciato a fare l’andatura a poche settimane dal suo avvio. È il match di domenica che vedrà l’Osimana affrontare al “Diana”, alle ore 15.30, l’Atletico Ascoli. E’ la sfida tra le prime della classe, che dopo un mese e mezzo di gare restano le uniche ad aver conservato l’imbattibilità in campionato, ma anche tra le due migliori difese del torneo, che complessivamente hanno concesso tre gol (uno i giallorossi, due i piceni), cioè quelli subiti dalle due squadre al terzo posto di questa speciale graduatoria (Chiesanuova e Valdichienti Ponte). «Mi aspetto una partita in linea con le nostre recenti prestazioni - dice Nikolas Proesmans, esperto centrocampista giallorosso - nelle ultime quattro giornate abbiamo affrontato altre squadre molto forti ma l’Atletico Ascoli, assieme forse al Valdichienti, è una delle favorite per il titolo d’Eccellenza: sarà dura».

Alla sfida contro l’Atletico Ascoli, l’Osimana arriva in grandissima forma. «Ancora dobbiamo subire una sconfitta», ricorda con un pizzico di scaramanzia il centrocampista della formazione di mister Mobili. Spazio per crogiolarsi nei propri allori, però, non ce n’è: «A questo punto, la classifica è talmente corta che basta perdere una partita per ritrovarsi in zona play-out; sicuramente è ancora presto per un bilancio». Presto non è, invece, per una prima valutazione del gruppo, rimpinguato dall’arrivo di alcuni nuovi elementi. «I ragazzi si sono ambientati già molto bene. L’anno scorso a fare la differenza fu il gruppo – conclude Proesmans - e quest’anno la situazione non è cambiata: il gruppo rimane la nostra forza più grande».