Marina e Castelfidardo, alla ricerca della vittoria perduta

Il Castelfidardo affronta il Marina in una sfida importante in ottica classifica. I fidardensi chiudono il tour de force di questi sette giorni con la trasferta contro i biancoazzurri, coi quali condividono l’ultima casella della classifica con un solo pareggio all’attivo e nessuna vittoria. I ragazzi di mister Marco Giuliodori si presentano all’appuntamento dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Chiesanuova e la battuta d’arresto in Coppa contro la Jesina. Un’ulteriore prova di maturità per il Castelfidardo, contro una compagine che in settimana ha incassato nella Coppa Eccellenza una sconfitta che ha sancito l’eliminazione dalla competizione ed ha anche cambiato allenatore, con Roberto Barattini che ha preso il posto di Igor Giorgini. Una formazione con diversi giocatori interessanti ma per i biancoverdi quello che contano sono solo i punti.

«Anche questa sarà una partita importante per noi – commenta Matteo Cesca – però dopo il pareggio che abbiamo ottenuto contro il Chiesanuova dobbiamo cercare di continuare su questa strada e proseguire a fare punti, perché alla fine sono quelli che contano. Ci siamo preparati bene durante la settimana, con la delusione dell’eliminazione dalla Coppa, ma siamo pronti e determinati per questa sfida». Calcio d’inizio domenica alle 15.30 al “Comunale Le Fornaci” di Marina di Montemarciano. Dirige l’incontro il signor Romario Gorreja di Ancona, coadiuvato da Poentini e Bianchi della sezione di Pesaro.