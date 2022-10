Coppa Eccellenza e Promozione, risultati e programma del prossimo turno

Si chiude, momentaneamente, la parentesi relativa alla Coppa di categoria nei campionati di Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato regionale si assottiglia ulteriormente il lotto delle formazioni candidate alla vittoria finale, in palio nel match che verrà disputato il 22 dicembre: saranno Urbino, Jesina, Valdichienti Ponte ed Atletico Azzurra Colli a contendersi i due posti disponibili per l’atto conclusivo della manifestazione. Ancora lungo, invece, il cammino delle partecipanti alla Coppa Promozione che porterà alle semifinali (programmate per marzo 2023) e quindi alla finalissima che si giocherà il 12 aprile 2023. Il ritorno degli ottavi di finale è in calendario ad inizio novembre, mese in cui avverrà un ulteriore scrematura con gli incroci previsti dai quarti di finale. Questo il quadro completo degli incontri e del prossimo turno:

COPPA ECCELLENZA

QUARTI DI FINALE: Risultati

Marina-Urbino 0-2 (andata 1-1) - Qualificato: Urbino

Castelfidardo - Jesina 0-1 (andata 1-1) - Qualificata: Jesina

Valdichienti Ponte - Montefano 2-0 (andata 1-1) - Qualificato: Valdichienti Ponte

Atletico Azzurra Colli - Porto S. Elpidio 4-2 (andata 1-0) - Qualificato: Atletico Azzurra Colli

SEMIFINALI: Andata (mercoledì 2 novembre, ore 14.30)

Urbino – Jesina

Valdichienti Ponte – Atletico Azzurra Colli

SEMIFINALI: Ritorno (mercoledì 16 novembre, ore 14.30)

Jesina - Urbino

Atletico Azzurra Colli - Valdichienti Ponte

COPPA PROMOZIONE

OTTAVI DI FINALE: Risultati gare di andata

K Sport Montecchio – Cagliese 0-2

Gabicce Gradara – S.Orso 2-2

Atletico Mondolfo Marotta – Ilario Lorenzini Barbara (mercoledì 26 ottobre, ore 15.30)

Moie Vallesina – Vigor Castelfidardo 1-3

Potenza Picena – Casette Verdini 2-1

Civitanovese – Cluentina 2-1

Monturano Campiglione – Monterubbianese 2-0

Atletico Centobuchi – Monticelli 1-2

OTTAVI DI FINALE: Gare di ritorno (mercoledì 2 novembre, ore 14.30)

Cagliese - K Sport Montecchio

S.Orso – Gabicce Gradara

Ilario Lorenzini Barbara - Atletico Mondolfo Marotta

Vigor Castelfidardo – Moie Vallesina

Casette Verdini – Potenza Picena

Cluentina - Civitanovese

Monterubbianese - Monturano Campiglione

Monticelli - Atletico Centobuchi