Marina sempre nel tunnel, l'Urbino conquista la semifinale

L’Urbino vidima il biglietto di ingresso per le semifinali di Coppa, battendo a domicilio un Marina che resta nel tunnel. I biancoazzurri, con in panchina il tecnico della Juniores Danilo Panichi dopo il divorzio da Igor Giorgini consumatosi ieri, scendono in campo privilegiando la linea “verde” con Sbarbati vertice offensivo alla sua prima assoluta nell’undici titolare. Turn over anche per Ceccarini, che esclude Dalla Bona, Fiorelli e Giunchetti ma va comunque a caccia di un successo buono per passare il turno dopo l’1-1 dell’andata al “Montefeltro”. E la gara si incanala subito nel binario giusto per gli ospiti: già al 9’ Russo obbliga Barzanti a rispondere presente sulla botta di prima intenzione dal limite, poi al 12’ Lombardi sblocca il punteggio punendo un’ingenuità del pacchetto arretrato locale. Ancora il diciottenne estremo difensore del Marina protagonista nella prima frazione: al 20’ è provvidenziale nell’opporsi con efficacia alla conclusione di Lombardi, ripetendosi al 34’ uscendo su Montesi lanciato in porta. I padroni di casa si fanno vedere al 31’ su corner (Staffoggia c’è) ed al 38’ con una botta di Rossetti dalla distanza, disinnescata dal portiere ducale.

Dopo il riposo il Marina prova a riorganizzarsi, con l’iniziativa di Sbarbati al 53’ che manda di poco la sfera sul fondo. Ma l’Urbino torna presto ad impossessarsi delle redini della sfida: al 63’, a seguito di un’altra amnesia difensiva, è di nuovo Barzanti a sbrogliare la matassa sulla conclusione di Montesi “corretta” da un compagno di squadra. E’ il preludio alla rete che arriva al 70’: colpo di testa di Magnani che corregge in rete una punizione dalla tre quarti e timbra il raddoppio che chiude virtualmente la sfida. Ultimi venti minuti in controllo per gli ospiti, l’ultimo sussulto è al secondo minuto di recupero quando una punizione di Gabrielli obbliga Staffoggia all’intervento più impegnativo del pomeriggio. Al triplice fischio sorride l’Urbino, a Marina si attende nelle prossime ore il nome del nuovo tecnico. Ed anche un’inversione di marcia che, classifica alla mano, diventa urgentissima.

Il Tabellino:

MARINA - URBINO 0-2 (0-1 p.t.)

MARINA CALCIO: Barzanti, Paradisi (46’ Piermattei), Droghini, Rossetti (74’ Bugatti), Carloni, Vinacri, Cammarino (56’ Ceresani), Omenetti, Sbarbati (51’ Nacciarriti), Gabrielli, Catalani (59’ Lazzrini ). All. Panichi

URBINO: D. Staffoggia, Haxhiu (52’ Esposito), Boccioletti, Morani, Fiorentini, Magnani, Carnesecchi (60’ Calvaresi), Cenerini (52’ Nisi), Montesi, Russo (76’ Sergiacomo), Lombardi. All. Ceccarini

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), De Marino (PU)

RETI: 12’Lombardi, 70’ Magnani