Castelfidardo, grandissimo successo per gli Open Day del vivaio biancoverde

Un vero e proprio successo gli Open Day organizzati nel pomeriggio di giovedì 27 luglio dal Castelfidardo al “Mancini”. In attesa dello start della prima squadra, la società biancoverde ha puntato forte su questa iniziativa per creare una base solida del nuovo vivaio fidardense. Un risultato importante che ha permesso di aver già consolidato un nutrito gruppo di giocatori, sia per la squadra Juniores che Allievi, in totale oltre una quarantina. Un traguardo rilevante che permette alla dirigenza dei fisarmonicisti di proseguire comunque l’attività di scouting con rinnovato entusiasmo, per questo progetto che dà lustro alla città di Castelfidardo e su cui in pochi avrebbero scommesso solo qualche settimana fa. La volontà da parte di tutta la società biancoverde è quella di portare avanti un progetto serio e ben strutturato, a partire da questo che è il primo passo di un cammino lungo ma ricco di soddisfazioni come rimarcato dal DG e Responsabile del “Vivaio Biancoverde” Andrea Varoli. I tecnici dei due gruppi, Melissa Marchetti per la Juniores e Alessio Antonietti per gli Allievi, hanno invece dato le prime direttive ai ragazzi in vista dell’avvio della preparazione dei due gruppi, fissata per il 24 Agosto.

Momento particolarmente emozionante per tutti i presenti quando poi Andrea Varoli ha comunicato i nomi dei primi sei ragazzi della Juniores che inizieranno la preparazione con la prima squadra: G. Marconi, A. Marini, C. Romanelli, N. Guidi, L. Graciotti, N. Marzuolo. L’incontro si è concluso con l’intervento del patron Fausto Pigini che ha portato i saluti del Presidente Franco Baleani e del Vice Presidente Costantino Sarnari, ed ha sottolineato come gli obiettivi della società siano molto sfidanti sui diversi fronti. I ragazzi nominati per aggregarsi alla prima squadra sono solo i primi, ma tutti gli altri avranno l’opportunità di mettersi in evidenza, in quanto verranno seguiti molto attentamente e valutati dagli staff tecnici. Pertanto tutti i ragazzi avranno l’opportunità nel corso della stagione di entrare nel gruppo della squadra allenata da mister Marco Giuliodori. Un ringraziamento particolare ovviamente è andato a tutti i familiari presenti che hanno compreso e dato fiducia al progetto del Castelfidardo Calcio club che per la sua storia e il suo blasone è sicuramente da annoverare tra i più importanti della nostra regione e che ha deciso di investire seriamente nella crescita dei giovani talenti che saranno i protagonisti biancoverdi degli anni futuri.